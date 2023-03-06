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Haberler Galeri Son dakika | Prim ve çalışma süresi eksik olana EYT fırsatı; Emeklilik için prim gün sayısı kaç olmalı?
Giriş Tarihi: 06.03.2023 07:36 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 07:38

Son dakika | Prim ve çalışma süresi eksik olana EYT fırsatı; Emeklilik için prim gün sayısı kaç olmalı?

Son dakika: Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte milyonlarca vatandaş emeklilik dilekçesi vermeye başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) işe giriş-çıkış genelgesiyle EYT kapsamında emekli olanların hak kaybı yaşamasının önüne geçti. Prim ve çalışma süresi eksik olana EYT fırsatı detayları belli oldu.

HAZAL ATEŞ
Son dakika | Prim ve çalışma süresi eksik olana EYT fırsatı; Emeklilik için prim gün sayısı kaç olmalı?

Son dakika: Birinci adımda işveren, emekli olup çalışmaya devam edecek personel için "emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle" tanımlanan 8 koduyla çıkış yapacak.

Son dakika | Prim ve çalışma süresi eksik olana EYT fırsatı; Emeklilik için prim gün sayısı kaç olmalı?

Çalışanın aynı gün tahsis talebinde bulunması halinde ertesi gün yeniden sosyal güvenlik destek primine tabi bildirim yaparak aynı işyerinde aralıksız çalışmaya devam edebilecek.

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Son dakika | Prim ve çalışma süresi eksik olana EYT fırsatı; Emeklilik için prim gün sayısı kaç olmalı?

Örneğin, bugün işyerinden çıkış yapıp emeklilik dilekçesini veren yarın yeniden aynı işyerinde çalışmaya devam edebilecek.

Son dakika | Prim ve çalışma süresi eksik olana EYT fırsatı; Emeklilik için prim gün sayısı kaç olmalı?

Çalışanın emekli aylığı da talebini izleyen ayın başından (1 Nisan) geçerli olacak. Çalıştığı işyerindeki maaş takvimi ise değişmeyecek.

Son dakika | Prim ve çalışma süresi eksik olana EYT fırsatı; Emeklilik için prim gün sayısı kaç olmalı?

EYT kapsamında olup ancak yeterli prim ve süreye sahip olmayan 2 milyonun üzerinde kişi bulunuyor. Bu kapsamda olanlar da EYT düzenlemesinden yararlanabilecek.

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