Giriş Tarihi: 06.03.2023 07:36
Güncelleme Tarihi: 06.03.2023
07:38
Son dakika | Prim ve çalışma süresi eksik olana EYT fırsatı; Emeklilik için prim gün sayısı kaç olmalı?
Son dakika: Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte milyonlarca vatandaş emeklilik dilekçesi vermeye başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) işe giriş-çıkış genelgesiyle EYT kapsamında emekli olanların hak kaybı yaşamasının önüne geçti. Prim ve çalışma süresi eksik olana EYT fırsatı detayları belli oldu.