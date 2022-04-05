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Haberler Galeri Son dakika | Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte bayram ikramiye miktar ve tarihleri
Giriş Tarihi: 05.04.2022 07:14 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022 07:18

Son dakika | Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte bayram ikramiye miktar ve tarihleri

Ramazan Bayramında yatacak 2022'nin ilk emekli ikramiyesinde son dakika haberi: Milyonlarca emekli, şehit yakını, gazi, dul ve yetimler, iş göremezlik geliri alanların beklediği bayram ikramiyeleri Nisan ayının son haftası maaş hesaplarına yatacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan bayram ikramiyesi uygulaması aksamadan bu yıl da devam edecek. İşte emeklilerin ve diğer özel statülerdeki tüm vatandaşların maaş hesaplarında göreceği Ramazan Bayramı ikramiyesi miktarı ve tarihleri

HAZAL ATEŞ
Son dakika | Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte bayram ikramiye miktar ve tarihleri

Emekli ikramiyesi son dakika haberleri: Ramazan Bayramı öncesi milyonlarca emekli, şehit yakını, gazi, dul ve yetimler, iş göremezlik geliri alanların beklediği bayram ikramiyeleri Nisan'ın son haftası hesaplara yatacak.

Yaklaşık 13.5 milyon vatandaşa ödenen bayram ikramiyeleri geçen yıl enflasyona yakın bir oranda artırılarak 1100 liraya çıkarılmıştı. İkramiyede bu yıl da geçen yıl olduğu gibi bir artışa gidilmesi bekleniyor. Yılsonunda yüzde 36.08 olarak açıklanan enflasyon oranının ikramiyeye yansıması durumunda 1100 lira olan tutar yaklaşık 1500 liraya çıkabilecek.

Son dakika | Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte bayram ikramiye miktar ve tarihleri

SON DAKİKA | YENİ EMEKLİLER DE BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK

Ramazan ayının gelmesiyle beraber gözler bayram ikramiyesine çevrildi. Hükümet 2018 yılından bu yana bayram ikramiyelerini aralıksız yatırıyor.

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Son dakika | Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte bayram ikramiye miktar ve tarihleri

2 MAYIS'TAN ÖNCE MAAŞ HESAPLARINDA OLACAK

Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs'ta başlıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu bu yıl da Bayram öncesi yapılacak bayram ikramiyesi ödemeleri için çalışmaya başladı.

Asgari ücret, emekli aylıklarındaki yükselişin ardından ikramiyelerde bu yıl da artışa gidilmesi öngörülüyor.

Son dakika | Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte bayram ikramiye miktar ve tarihleri

BAYRAM İKRAMİYESİNDE DE ENFLASYON DİKKATE ALINABİLİR

En düşük emekli aylığı da 1500 liradan 2500 liraya Bayram ikramiyesi için yılsonu enflasyon oranının dikkate alınabileceği beklentisi hâkimken nihai kararın Kabine toplantısında verilmesi bekleniyor. Bu ayın sonuna kadar emekli dilekçesi verenler de ilk defa bayram ikramiyesi alacak. Yeni emeklinin ikramiyesi ilk maaşıyla yatacak.

Son dakika | Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte bayram ikramiye miktar ve tarihleri

İŞ GÖREMEZLİK ORANINA GÖRE YATACAK

Emekli ikramiyesini, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, şehit yakını, gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı sahipleri, şampiyon sporcular, terörden zarar görüp aylık bağlanan siviller ile bunlardan yaşamını kaybedenlerin hak sahipleri alabiliyor.

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