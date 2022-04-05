Giriş Tarihi: 05.04.2022 07:14
Güncelleme Tarihi: 05.04.2022
07:18
Son dakika | Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte bayram ikramiye miktar ve tarihleri
Ramazan Bayramında yatacak 2022'nin ilk emekli ikramiyesinde son dakika haberi: Milyonlarca emekli, şehit yakını, gazi, dul ve yetimler, iş göremezlik geliri alanların beklediği bayram ikramiyeleri Nisan ayının son haftası maaş hesaplarına yatacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan bayram ikramiyesi uygulaması aksamadan bu yıl da devam edecek. İşte emeklilerin ve diğer özel statülerdeki tüm vatandaşların maaş hesaplarında göreceği Ramazan Bayramı ikramiyesi miktarı ve tarihleri