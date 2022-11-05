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Haberler Galeri SON DAKİKA | SABAH milyonları ilgilendiren EYT sorularına yanıt verdi: İşte EYT'de merak edilenler
Giriş Tarihi: 05.11.2022 06:45 Güncelleme Tarihi: 05.11.2022 06:46

SON DAKİKA | SABAH milyonları ilgilendiren EYT sorularına yanıt verdi: İşte EYT'de merak edilenler

Son dakika haberi... Emeklilikte yaşa takılanlar için kritik süreç sürerken gözler EYT yasası ile ilgili gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. SABAH milyonlarca vatandaşı ilgilendiren EYT sorularına yanıt verdi. Prim ve süre açısından eksikleri olanlar ne yapacak? Sigortalılık süresini doldurmayanlar EYT kapsamına girecek mi? İşte EYT'de merak edilenler...

HAZAL ATEŞ
SON DAKİKA | SABAH milyonları ilgilendiren EYT sorularına yanıt verdi: İşte EYT’de merak edilenler

Tek formül üzerinde çalışılan emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasasına ilişkin düzenleme önümüzdeki ay Meclis'e gelecek, Ocak 2023'te de yürürlüğe girecek. EYT yasası çıktığında prim ve süre açısından eksikleri olanlar bunları tamamlayarak sisteme girebilecek ve emeklilik hakkı kazanacak. Primini doldurup sigortalılık süresini doldurmayanların beklemesi gerekecek. Düzenleme Eylül 1999 öncesini kapsadığı için Eylül 2024'e kadar tüm EYT'liler sigortalılık süresini doldurmuş olacak. EYT'nin kapsamı belirlenirken sigorta kolları (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) açısından bir ayırım söz konusu olmayacak. Bağ-Kur kapsamında işyeri açan, şirket ortağı olup primini donduranlar bu süreleri canlandırarak prim gün sayısını primlerine ekletebilecek.

SON DAKİKA | SABAH milyonları ilgilendiren EYT sorularına yanıt verdi: İşte EYT’de merak edilenler

BORÇLANMA HAKKI
Salgınla mücadele döneminde kısa çalışmaya ayrılan, ücretsiz izne çıkarılan çalışanların bir kısmı prim günü eksik olduğu için düzenlemeden gecikmeli yararlanmak durumunda kalabilir. Bu sürelere ilişkin borçlanma hakkı verilmesi söz konusu olabilir. EYT kapsamında emekli olacaklar son işyerlerinden oradaki çalışma süresi için kıdem tazminatı alacak. EYT'de teknik çalışmalar devam ederken merak edilen bazı soruların yanıtları şöyle:

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SON DAKİKA | SABAH milyonları ilgilendiren EYT sorularına yanıt verdi: İşte EYT’de merak edilenler

KİMLER KAPSAMA GİRECEK?
Sosyal Sigortalar Kanunu'na eklenen geçici düzenlemeyle 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların emekliliği hak etme koşulları değiştirildi. Emekliliğe hak kazanmak için sigortalılık süresi, prim gün sayısıyla beraber yaş koşulu geldi. Öncesinde emeklilik için sigortalılık süresi, prim gün sayısındaki koşulların yerine gelmesi yetiyordu. Kadınlar 20, erkekler de 25 yıl sigortalılık süresi, 5000 gün koşulunu yerine getirdiğinde emekli oluyordu. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar EYT kapsamına giriyor.

SON DAKİKA | SABAH milyonları ilgilendiren EYT sorularına yanıt verdi: İşte EYT’de merak edilenler

SİGORTA SÜRESİ BİTMEYENLER KAPSAMA GİRECEK Mİ?
Prim günü, sigortalılık süresi dolup da yaşı bekleyenlere yönelik bir düzenleme olacak. Prim gün sayısını doldurduğu halde sigortalılık süresi tamamlanmayanların bu süreyi beklemesi gerekiyor. Düzenleme 8 Eylül 1999 öncesini kapsadığı için 8 Eylül 2024'e kadar bütün EYT'lilerin sigortalılık süresi tamamlanmış olacak. Prim eksiği olanlar da borçlanma yoluyla tamamlayabilir.

SON DAKİKA | SABAH milyonları ilgilendiren EYT sorularına yanıt verdi: İşte EYT’de merak edilenler

MEMURLAR EYT'Lİ OLDUĞU İÇİN EMEKLİ OLMAK ZORUNDA MI?
İş Kanunu'na göre, emeklilik nedeniyle iş sözleşmesini sonlandırma hakkı çalışanın inisiyatifinde bulunuyor. İşverenin bir çalışanı zorla emekli etmesi söz konusu değil. Kamu kurum ve kuruluşlarında da emeklilik için yaş koşulu bulunuyor. Kamuda emeklilik için yaş haddi 65 olup, 15 hizmet yılını dolduranlar 61 yaş şartıyla emekli olabiliyor.

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