Giriş Tarihi: 05.11.2022 06:45
Güncelleme Tarihi: 05.11.2022
06:46
SON DAKİKA | SABAH milyonları ilgilendiren EYT sorularına yanıt verdi: İşte EYT'de merak edilenler
Son dakika haberi... Emeklilikte yaşa takılanlar için kritik süreç sürerken gözler EYT yasası ile ilgili gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. SABAH milyonlarca vatandaşı ilgilendiren EYT sorularına yanıt verdi. Prim ve süre açısından eksikleri olanlar ne yapacak? Sigortalılık süresini doldurmayanlar EYT kapsamına girecek mi? İşte EYT'de merak edilenler...