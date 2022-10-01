Giriş Tarihi: 01.10.2022 07:00
Güncelleme Tarihi: 01.10.2022
07:00
Son dakika | SABAH tarihe tanıklık etti; Tahıl koridoru emin ellerde!
Son dakika haberler: Dünyayı gıda krizinden kurtaran tahıl koridorunun denetim noktasındaki İstanbul Boğazı'ndayız. 30 bin tondan fazla mısır yüklü Akson Sara gemisine ip merdivenle çıktık. Rusya, Ukraynav e BM temsilcilerinden oluşan uluslararası heyete 3 bakanlık personelinin de eşlik ettiği denetimlerdeki titiz çalışma Türkiye'nin diplomatik başarısının ispatı niteliğinde