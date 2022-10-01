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Haberler Galeri Son dakika | SABAH tarihe tanıklık etti; Tahıl koridoru emin ellerde!
Giriş Tarihi: 01.10.2022 07:00 Güncelleme Tarihi: 01.10.2022 07:00

Son dakika | SABAH tarihe tanıklık etti; Tahıl koridoru emin ellerde!

Son dakika haberler: Dünyayı gıda krizinden kurtaran tahıl koridorunun denetim noktasındaki İstanbul Boğazı'ndayız. 30 bin tondan fazla mısır yüklü Akson Sara gemisine ip merdivenle çıktık. Rusya, Ukraynav e BM temsilcilerinden oluşan uluslararası heyete 3 bakanlık personelinin de eşlik ettiği denetimlerdeki titiz çalışma Türkiye'nin diplomatik başarısının ispatı niteliğinde

BETÜL USTA
Son dakika | SABAH tarihe tanıklık etti; Tahıl koridoru emin ellerde!

Karadeniz'deki savaş büyük ihracatçı konumundaki Ukrayna'dan dünyaya tahıl sevkiyatını durdurmuş, küresel çapta bir gıda krizinin eşiğine gelinmişti. Başkan Erdoğan'ın kararlılığı ve Türkiye'nin diplomatik gücüyle açılan tahıl koridoru dünyanın umudu oldu. İstanbul'da kurulan komuta merkezinin yaptığı koordinasyon ve denetim çalışmaları, dünyanın takdirini kazandı. Şu ana kadar 495 gemiyle 5 milyon ton tahılın geçtiği koridorun denetim noktası olan Boğaz'daki çalışmalara SABAH ekibi olarak biz de katıldık.

Son dakika | SABAH tarihe tanıklık etti; Tahıl koridoru emin ellerde!

HER SANİYESİ GÖRÜNTÜLENİYOR

30 bin tondan fazla mısır taşıyan Akson Sara gemisi İstanbul Yenikapı açıklarında denetim için demirledi. Zeytinburnu Limanı'ndan denetim personeli ile acente botuna inerek Akson Sara gemisine ulaştık.

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Son dakika | SABAH tarihe tanıklık etti; Tahıl koridoru emin ellerde!

RUS, UKRAYNALI VE BM YETKİLİERİ VAR

İlk zorluğumuz 2 Rus, 2 Ukraynalı ve 2 Birleşmiş Milletler yetkilisinden oluşan ekiple birlikte gemiye çıkmak için kullandığımız ip merdiven oldu. Milli Savunma Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'ndan personelin de katıldığı denetimler için artık gemideydik. 30 bin 238 ton mısır taşıyan 177 metrelik gemi, Ukrayna'nın Puvdenny Limanı'ndan yola çıkmış.

Son dakika | SABAH tarihe tanıklık etti; Tahıl koridoru emin ellerde!

Varış noktası ise İtalya'nın Venedik kenti. Denetim sırası bekleyen onlarca gemi mevcut. Bu yüzden denetimler günlük gemi sayısına göre timler oluşturularak yapılıyor. İlk dikkatimizi çeken tonlarca mısır içinde gaz maskesi takılarak ve şırınga benzeri bir alet kullanılarak yapılan kimyasal gaz ölçümüydü. Bu prosedür aslında bütün gıda yüklü gemilerin mürettebatı tarafından yapılan rutin bir uygulama. Alınan numuneler incelenerek gıda güvenliği de garanti altına alınmış oluyor.

Son dakika | SABAH tarihe tanıklık etti; Tahıl koridoru emin ellerde!

TAHIL KORİDORUNDA DENETİM NASIL YAPILIYOR?

Gemi denetimlerinde ambar yükü, pasaport, kapalı alan, makine dairesi kontrolü, gemideki boş ve dolu tanklar ile yaşam mahalleri kontrol ediliyor. Gemide silah vb. koridorun amacı dışındaki yasaklı yükün bulunup bulunmadığı büyük bir dikkatle araştırılıyor. Denetimin her saniyesi yetkililer tarafından görüntülü olarak kaydediliyor. Timlerin eşzamanlı olarak yaptığı denetimler, geminin büyüklüğü, taşınan yük miktarı ve özelliklerine göre değişmekle birlikte, ortalama bir buçuk saat sürüyor. Denetim timi, Akson Sara'daki görevlerinin ardından Ukrayna'ya giden Silver Lady adlı boş gemiyi kontrol gidiyor. Akson Sara'daki 2 saate yakın süren denetimin sonunda gemiden ayrılırken gördüklerimiz 'Türkiye'nin gücüyle tahıl koridoru emin ellerde' düşüncesini hafızamıza kazıyor.

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