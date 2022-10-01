Son dakika | SABAH tarihe tanıklık etti; Tahıl koridoru emin ellerde!

Varış noktası ise İtalya'nın Venedik kenti. Denetim sırası bekleyen onlarca gemi mevcut. Bu yüzden denetimler günlük gemi sayısına göre timler oluşturularak yapılıyor. İlk dikkatimizi çeken tonlarca mısır içinde gaz maskesi takılarak ve şırınga benzeri bir alet kullanılarak yapılan kimyasal gaz ölçümüydü. Bu prosedür aslında bütün gıda yüklü gemilerin mürettebatı tarafından yapılan rutin bir uygulama. Alınan numuneler incelenerek gıda güvenliği de garanti altına alınmış oluyor.