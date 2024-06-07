Giriş Tarihi: 07.06.2024 12:06
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
12:07
SON DAKİKA: Sıfır faizli kredi için Haziran 2024 güncellemesi! 8 banka faizsiz kredi rakamlarını duyurdu
Son dakika haberi: Bankalar müşteri kazanabilmek adına sıfır faizli kredi kampanyaları için Haziran 2024 güncellemesi yaptı. 8 bankanın tek tek duyurduğu faizsiz kredi ve nakit avans rakamları 30 bin TL'yi buldu. Acil ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar ise vadeli ve faizsiz kredi kampanyalarını yakın takibe aldı. İşte banka banka 0 faizli kredi tutarları...