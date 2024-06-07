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Haberler Galeri SON DAKİKA: Sıfır faizli kredi için Haziran 2024 güncellemesi! 8 banka faizsiz kredi rakamlarını duyurdu
Giriş Tarihi: 07.06.2024 12:06 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 12:07

SON DAKİKA: Sıfır faizli kredi için Haziran 2024 güncellemesi! 8 banka faizsiz kredi rakamlarını duyurdu

Son dakika haberi: Bankalar müşteri kazanabilmek adına sıfır faizli kredi kampanyaları için Haziran 2024 güncellemesi yaptı. 8 bankanın tek tek duyurduğu faizsiz kredi ve nakit avans rakamları 30 bin TL'yi buldu. Acil ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar ise vadeli ve faizsiz kredi kampanyalarını yakın takibe aldı. İşte banka banka 0 faizli kredi tutarları...

SON DAKİKA: Sıfır faizli kredi için Haziran 2024 güncellemesi! 8 banka faizsiz kredi rakamlarını duyurdu

Son dakika haberi: Vadeli ve sıfır faizli kredi kampanyaları yenilendi. Haziran ayına girilmesiyle bankalar faizsiz kredi tutarlarını yeniden düzenledi. Bazı ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar 30 bin TL'ye dayanan 0 faizli kredi kampanyalarını yakın takibe alındı.

SON DAKİKA: Sıfır faizli kredi için Haziran 2024 güncellemesi! 8 banka faizsiz kredi rakamlarını duyurdu

SIFIR FAİZLİ KREDİ İÇİN HAZİRAN 2024 GÜNCELLEMESİ!

Bankalar farklı tutarlarda sıfır faizli taksitli nakit avans ya da kredi vermeyi sürdürüyor. Bankaların amacı müşteri çekmek olsa da küçük de olsa paraya ihtiyacı olanlar için fırsatlar ortaya çıkmış oluyor. Faizsiz kredi kampanyalarına bankalar tarafından Haziran ayarı geldi. Yenilenen miktarlar dikkat çekti.

BAŞVURU NEREDEN YAPILABİLİR?

Küçük ihtiyaçları sıfır faizli ve vadeli olarak ödeme imkanını avantaja çevirmek isteyenler internet üzerinden başvuru yaparak bankada hesap açıp ya da kredi kartı talep edip kredi veya nakit avans kullanabiliyor.

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SON DAKİKA: Sıfır faizli kredi için Haziran 2024 güncellemesi! 8 banka faizsiz kredi rakamlarını duyurdu

ANINDA CEPTE!

Bankaya müşteri olduktan sonra kredi ya da nakit avans talep kısmından da başvuru yapıp onay gelmesiyle birlikte para hesabınıza geçiyor. Bundan sonraki süreçte gelen parayla ihtiyaçlarınızı karşılayabilir, almak istediğiniz bir ürün varsa onu temin edebilirsiniz.

KREDİ NOTU ÖNEMİ...

Bankalar, yaptıkları incelemede kredi notuna göre kredi ya da nakit avansı veriyor. Bundan dolayı limitler dahilinde kredi notu puanına göre kredilendirme yapılıyor.

SON DAKİKA: Sıfır faizli kredi için Haziran 2024 güncellemesi! 8 banka faizsiz kredi rakamlarını duyurdu

8 BANKA FAİZSİZ KREDİ RAKAMLARI DUYURDU

AKBANK

10.000 TL 6 ay vadeli ihtiyaç kredisi ve 20.000 TL 3 ay vadeli taksitli avansı %0 faizle kullanma imkanı sunuluyor.

Kampanya 31 Mayıs- 14 Haziran 2024 tarihleri arasında geçerli.

SON DAKİKA: Sıfır faizli kredi için Haziran 2024 güncellemesi! 8 banka faizsiz kredi rakamlarını duyurdu

ALBARAKA

Yeni müşterilere özel vade farksız 15.000 TL ve uygun oranlı hoş geldin finansman imkanı sunuluyor.

Kredi tutarı: 15.000TL
Vade:6
Faiz oranı: 0

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