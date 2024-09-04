SON DAKİKA: Sıfır faizli kredi için yeni dönem! 50 bin lira tek tıkla cepte! İşte faizsiz kredi detayları...

FAİZSİZ KREDİ İÇİN RAKAM 50 BİN TL...

Sıfır faizli kredi kampanyası faiz ödemeden ihtiyaçlarını karşılamak için vatandaşlar için cazip olmaya devam ediyor. Vatandaşlar, şubeye gitmeden anında dijital olarak ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Peki faizsiz kredi veren bankalar vatandaşların hangi şartları sağlamasını talep ediyor? 0 faizli kredi için vatandaşlar ne yapması gerekiyor? Merak edilen tüm soruların cevabı haberde...