Giriş Tarihi: 04.09.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024
11:57
SON DAKİKA: Sıfır faizli kredi için yeni dönem! 50 bin lira tek tıkla cepte! İşte faizsiz kredi detayları...
Son dakika haberi...Bankaların eylül ayı sıfır faizli kredi kampanyaları belli oldu. Eylül ayının başlamasıyla birlikte bankalar sıfır faizli kredi kampanyası için güncellemeye giderek rakam ve tarihleri değiştirdi. İhtiyacı olan ve faizsiz kredi çekmek isteyen vatandaşlar için büyük avantajlar sağlayan 0 faizli kredi kampanyası için tavan rakam 50 bin TL olarak duyuruldu. Vatandaşlar tarafından faizsiz kredi kampanyası üzerine araştırmalar yoğunlaşırken sıfır faizli kredi veren bankalar büyük merak konusu oldu. İşte merak edilen o bankalar ve kampanyaya dair detaylar...