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Haberler Galeri SON DAKİKA: SSK ve Bağ-Kur'lular dikkat! İşte dört ayaklı yeni emeklilik sistemi: EYT yasası ile köklü değişiklikler olacak
Giriş Tarihi: 17.10.2022 13:09 Güncelleme Tarihi: 17.10.2022 13:09

SON DAKİKA: SSK ve Bağ-Kur'lular dikkat! İşte dört ayaklı yeni emeklilik sistemi: EYT yasası ile köklü değişiklikler olacak

Son dakika haberi...Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur'luyu yakından ilgilendiren düzenleme geliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yapılacak EYT düzenlemisiyle birlikte emeklilik sisteminde de köklü bir değişiklik olacak. Yeni sorunlar çıkmaması için kurumlar arasındaki farklılıklar giderilerek bir standart sağlanacak. Böylece tüm işlemler tek bir model üzerinden yürütülerek emekli maaşı hak sahipliği konusunda karar verilecek. İşlemler hızlanırken bekleme süreleri de kısalacak. Detayları Sabah Memurlar açıklıyor...

FARUK ERDEM
SON DAKİKA: SSK ve Bağ-Kur’lular dikkat! İşte dört ayaklı yeni emeklilik sistemi: EYT yasası ile köklü değişiklikler olacak

Son dakika haberleri...Türkiye'de yeni yılla birlikte SSK ve Bağ-Kur'luları yakından ilgilendiren emeklilik sisteminde köklü değişiklikler olacak. Yeni sistemde primler eşitlenerek standart bir uygulmaya geçilecek. EYT yasası ile birlikte de yeni mağduriyetler olmadan sorun çözülecek.

SON DAKİKA: SSK ve Bağ-Kur’lular dikkat! İşte dört ayaklı yeni emeklilik sistemi: EYT yasası ile köklü değişiklikler olacak

Türkiye özellikle emekli sayısı ile öne çıkıyor. Yaklaşık 14 milyon kişi Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan maaş alırken, sayı 140'dan fazla ülkenin nüfusunu de geçiyor.

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SON DAKİKA: SSK ve Bağ-Kur’lular dikkat! İşte dört ayaklı yeni emeklilik sistemi: EYT yasası ile köklü değişiklikler olacak

Yine OECD ülkeleri arasında en uzun emekli maaşı ödeyen ülkelerin başında Türkiye geliyor. Ancak aktif pasif oranına bakıldığında standart olarak 4 çalışanın bir emekliye karşılık gelmesi gerekirken Türkiye7de bu oran henüz yaklaşık 2 çalışana denk geliyor.

SON DAKİKA: SSK ve Bağ-Kur’lular dikkat! İşte dört ayaklı yeni emeklilik sistemi: EYT yasası ile köklü değişiklikler olacak

Bu durum aslında sistemi de zorluyor. Geçtiğimiz dönemlerde iki ayrı düzenleme yapıldı. 8 Eylül 1999 yasası ile emekliliğe yaş şartı getirilirken 2008 reformuyla da kurumlar Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çatısı altında birleştirildi.

SON DAKİKA: SSK ve Bağ-Kur’lular dikkat! İşte dört ayaklı yeni emeklilik sistemi: EYT yasası ile köklü değişiklikler olacak

Fakat bu birleşme yapılmasına rağmen yine de eski kurumlar (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, Banka sandıkları) üzerinden prim ödeme devam ettiği için kurallar da farklı uygulanmaya devam etti.

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