Giriş Tarihi: 17.10.2022 13:09 Güncelleme Tarihi: 17.10.2022 13:09

SON DAKİKA: SSK ve Bağ-Kur'lular dikkat! İşte dört ayaklı yeni emeklilik sistemi: EYT yasası ile köklü değişiklikler olacak

Son dakika haberi...Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur'luyu yakından ilgilendiren düzenleme geliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yapılacak EYT düzenlemisiyle birlikte emeklilik sisteminde de köklü bir değişiklik olacak. Yeni sorunlar çıkmaması için kurumlar arasındaki farklılıklar giderilerek bir standart sağlanacak. Böylece tüm işlemler tek bir model üzerinden yürütülerek emekli maaşı hak sahipliği konusunda karar verilecek. İşlemler hızlanırken bekleme süreleri de kısalacak. Detayları Sabah Memurlar açıklıyor...