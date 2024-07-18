Giriş Tarihi: 18.07.2024 18:06
Güncelleme Tarihi: 18.07.2024
18:24
SON DAKİKA: Swap hariç net rezervler 4,5 yılın zirvesinde!
Son dakika haberi: Net rezervler 43,6 milyar dolardan 47,7 milyar dolara yükselirken, swap hariç net rezervler tarafındaki hızlı toparlanma da dikkat çekti. Bir önceki hafta 18,1 milyar dolar olarak kaydedilen swap hariç net rezervler, 18 Temmuz haftasında 22,2 milyar dolar oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Swap hariç net rezervler 4,5 yılın zirvesinde" ifadesini kullanarak söz konusu toparlanmayı grafikle paylaştı.