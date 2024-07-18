SON DAKİKA: Swap hariç net rezervler 4,5 yılın zirvesinde!

4,5 YILIN ZİRVESİ

Net rezervler 43,6 milyar dolardan 47,7 milyar dolara yükselirken, swap hariç net rezervler tarafındaki hızlı toparlanma da dikkat çekti. Bir önceki hafta 18,1 milyar dolar olarak kaydedilen swap hariç net rezervler, 18 Temmuz haftasında 22,2 milyar dolar oldu. Bakan Şimşek, "Swap hariç net rezervler 4,5 yılın zirvesinde" ifadesini kullanarak söz konusu toparlanmanın grafiğini paylaştı.