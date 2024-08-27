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Haberler Galeri SON DAKİKA: THY filosunu genişletme hedefine emin adımlarla ilerliyor
Giriş Tarihi: 27.08.2024 10:34 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 10:44

SON DAKİKA: THY filosunu genişletme hedefine emin adımlarla ilerliyor

Son dakika haberi: Türk Hava Yolları (THY) Avrupa İhracat Kredi Ajanslarının garantörlüğünde iki adet A350 uçağının İsviçre Frangı para biriminden finansmanını KfW IPEX-Bank ile birlikte başarıyla tamamladı. Kurum, 10 yıllık stratejik hedefleri doğrultusunda, 2033 yılına kadar filo genişletme hedeflerine ulaşmak için yenilikçi finansman yapılarına öncülük etmeye devam edeceklerini bildirdi.

SON DAKİKA: THY filosunu genişletme hedefine emin adımlarla ilerliyor

Son dakika haberleri: Dünyanın en çok uluslararası noktasına uçan havayolu Türk Hava Yolları, yeni uçak alımlarıyla filosunu genişletmeye devam ediyor. Bu konudaki lider konumunu defalarca kez teyit eden bayrak taşıyıcı, benzersiz bir finansman işlemini daha tamamladı.

SON DAKİKA: THY filosunu genişletme hedefine emin adımlarla ilerliyor

THY, KFW IPEX - BANK İLE İKİ ADET AİRBUS A350 UÇAĞININ FİNANSMANINI TAMAMLADI

THY filosuna Ağustos ayında katılan iki yeni nesil A350 uçağın İsviçre Frangı cinsinden finansmanı, Avrupa İhracat Kredi Kuruluşları garantisi altında KfW IPEX-Bank ile tamamlandı. Bu benzersiz işlem, Türk Hava Yolları'nın finansör tabanını coğrafi olarak çeşitlendirme ve genişletme becerisi sunmasının yanı sıra, kur riskini en aza indirip maliyet verimliliğinden yararlanarak güçlü finansal yönetim yaklaşımını da ortaya koyuyor.

İşlemin gerçekleştirilmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi ve Genel Müdür (Mali) Yardımcısı Doç. Dr. Murat Şeker; "Türk Hava Yolları ile KfW IPEX-Bank arasındaki bu sembol niteliğindeki anlaşma, filomuzu yeni nesil uçaklarla modernize ederek uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerimize olan bağlılığımızı bir kez daha teyit ediyor. Uçak finansmanındaki çeşitlendirme stratejilerimizle uyumlu olan bu İsviçre Frangı para birimi işlemle, KfW IPEX-Bank ile işbirliğimizi güçlendirmekten mutluluk duyuyor ve başarılı ortaklığımızı sürdürmeyi umuyoruz." dedi.

KfW IPEX-Bank Küresel Mobilite Başkanı Sebastian Blum ise, "Müşterimiz Türk Hava Yolları ile uzun vadeli ilişkimizi sürdürmekten ve güçlendirmekten mutluluk duyuyoruz. Müşterimizin filo modernizasyonunu desteklemek, Avrupa'da ve dünya çapında mobilitenin dönüşümüne katkıda bulunma tutkumuzla örtüşüyor." dedi.

Yakıt verimliliği en yüksek motorlarla donatılmış modern Airbus A350 geniş gövde uçaklar, Türk Hava Yolları'nın uzun mesafe ana filosunun önemli bir bölümünü oluşturuyor.

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu Türk Hava Yolları, diğer havayolu şirketlerinden daha fazla ülkeye uçuyor ve dünyanın en büyük 10 havayolu şirketi arasında yer alıyor. Küresel markanın yakın zamanda Airbus ile 355 uçak için önemli bir satın alma anlaşması imzalaması, bayrak taşıyıcıyı önümüzdeki yılların en büyük filo büyümelerinden birine hazırlıyor.

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