Giriş Tarihi: 28.06.2024 08:39
Güncelleme Tarihi: 28.06.2024
13:12
SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığı emlak sektöründe usulsüz iş yapanlara ceza yağdırdı!
Son dakika haberi: Ticaret Bakanlığı emlak sektörüne yönelik yürüttüğü denetimlerde yetki belgesi almadan taşınmaz ticareti faaliyetinde bulunan emlak işletmelerine bugüne kadar toplam 29.221.612 TL; konut ilan fiyatlarında fahiş fiyat artışı yaparak piyasasyı ve serbest rekabeti bozan ve tüketici mağduriyetine sebep olan toplamda 782 emlak işletmesine 78.200.000 TL; ilan fiyatında fahiş artış yaptığı tespit edilen 107 işletmeye 2024 yılı Haziran ayında 10.7000.000 TL idari para cezası uygulandı.