Giriş Tarihi: 26.09.2024 13:56
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024
14:03
SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığı: İsrail ile ticaretin devam ettiğine yönelik iddialar tümüyle yalandır
Son dakika haberi: Ticaret Bakanlığı, bazı basın organlarında Türkiye ile İsrail arasındaki ithalat ve ihracat işlemlerinin devam ettiği yönündeki iddiaları bir kez daha yalanladı. Bakanlık konu ile ilgili yaptığı basın açıklamasında, "Ülkemizin kararlılıkla uygulamakta olduğu kısıtlama kararlarına karşın ülkemizden İsrail'e ürün gönderildiğine yönelik tamamen kötü niyetli ve spekülasyon amaçlı olduğu açık olan haberlerin kamuoyu vicdanını yaralamak ve devletimizin haklı duruşunu gölgelemek amacıyla yapıldığı ve İsrail'in kanlı siyasetinin bir tezahürü mahiyetinde olduğu aşikardır." ifadelerini kullandı.