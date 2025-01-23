SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığı usulsüz iş yapanlara ceza yağdırdı! İşte 2024 yılı ceza faturası...

TİCARET BAKANLIĞI 2024'TE USULSÜZ İŞ YAPANLARA TOPLAMDA 91,6 MİLYAR TL PARA CEZASI UYGULADI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hızlı ve kolay ticaret anlayışıyla Ticaret Bakanlığı'nca sunulan kamu hizmetlerinin etkin, hızlı ve verimli olmasını teminen, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız tarafından rehberlik, teftiş ve denetim çalışmaları 2024 yılında da etkin bir şekilde yürütülmüştür. Bu çerçevede, gümrük işlemlerinde tespit edilen usulsüz işlemlere ilişkin 2024 yılında sonradan gerçekleştirilen teftiş, inceleme, denetim ve soruşturmalar neticesinde, 1562 adet rapor düzenlenmiştir. Bu raporlarla Hazine'nin vergi kaybına uğratıldığı tespiti ile 4,6 milyar TL tutarında vergi tahakkuku ve 82,1 milyar TL tutarında idari para cezasının uygulanması sağlanarak, toplam 86,7 milyar TL kamu alacağı tahakkuk ettirilmiştir" denildi.