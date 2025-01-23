SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığı usulsüz iş yapanlara ceza yağdırdı! İşte 2024 yılı ceza faturası...

'FAHİŞ FİYAT DENETİMLERİNDE 112,8 MİLYON LİRA CEZA UYGULANDI'
2024 yılında fahiş fiyat denetimlerine de devam edildiği aktarılan açıklamada, "Bu kapsamda, otomotiv, hazır beton/çimento, özel okullar, tavukçuluk, yumurta, zincir market ve alışveriş merkezleri, sebze-meyve ticareti, ekmek, süt, fındık, Antep fıstığı, ambalajlı su ürünleri, yemek kartları başta olmak üzere önemli sektörlerde 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümleri uyarınca denetimler yapılmıştır. Bu denetimler sonucunda tanzim edilen raporlara istinaden, firmalara 112,8 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır" ifadeleri kullanıldı.