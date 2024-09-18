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Haberler Galeri SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığı manipülatif haberlere cevap verdi: Gümrük sistemimiz İsrail'e kapalıdır
Giriş Tarihi: 18.09.2024 13:47 Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 13:54

SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığı manipülatif haberlere cevap verdi: Gümrük sistemimiz İsrail'e kapalıdır

Son dakika haberi: Ticaret Bakanlığı, İsrail'e yönelik 2 Mayıs 2024 tarihinde alınan ihracat ve ithalat işlemlerini tüm ürünleri kapsayacak şekilde durduklarını anımsatarak bu konuda çıkan manipülatif haberlere ilişkin, "İsrail'e yönelik ihracat ve ithalat için tescil edilmiş hiçbir gümrük beyannamesi veyahut İsrail'den ülkemize ulaşan hiçbir sevkiyatı bulunmamaktadır. İsrail için gümrük sistemi kapalıdır." açıklamasında bulundu.

SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığı manipülatif haberlere cevap verdi: Gümrük sistemimiz İsrail’e kapalıdır

Son dakika haberleri: Ticaret Bakanlığı, İsrail ile durdurulan ihracat ve ithalat işlemlerine ilişkin çıkan manipülatif haberler hakkında açıklama yaptı.

SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığı manipülatif haberlere cevap verdi: Gümrük sistemimiz İsrail’e kapalıdır
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SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığı manipülatif haberlere cevap verdi: Gümrük sistemimiz İsrail’e kapalıdır
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