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Haberler Galeri Son dakika haber: TOBB Nefes Kredisi 2020 başvurusu nasıl yapılır? Denizbank esnafa destek paketi Nefes Kredisi nedir, başvuru şartları nelerdir?

Son dakika haber: 2020 başvurusu nasıl yapılır? Denizbank esnafa destek paketi Nefes Kredisi nedir, başvuru şartları nelerdir?

Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu yaptığı son dakika açıklamasında esnafa destek paketi kapsamında 'nin devreye alındığını söyledi. Söz konusu destek paketi projesi ile 6 milyar liranın üzerinde kredi imkanının sağlanacağını söyleyen Hisarcıklıoğlu, projeye ilişkin detayları da paylaştı. Yapılan bu açıklamanın ardından TOBB Nefes Kredisi 2020 başvurusu nasıl yapılır ve şartlar nelerdir sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte cirosu 25 milyon TL'nin altında olan 'lerin başvurusuna açık olan TOBB Nefes Kredisi başvuru şartları ve diğer detayları içeren son dakika haberi…

Giriş Tarihi: 28.04.2020 11:12 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 11:12
Son dakika: TOBB Nefes Kredisi 2020 başvurusu nasıl yapılır? Denizbank esnafa destek paketi Nefes Kredisi başvuru şartları nelerdir?

Son dakika: TOBB Nefes Kredisi 2020 başvurusu nasıl yapılır? Denizbank esnafa destek paketi Nefes Kredisi başvuru şartları nelerdir?

2020 başvuruları başlıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 'lere yönelik esnafa destek paketi kapsamında Nefes Kredisi projesini açıklandı. Son dakika haberine göre; söz konusu proje ile yüzde 7.5 faiz oranıyla, 100 bin TL'ye kadar toplamda 6 milyar TL'nin üzerinde kredi imkanı sağlanacak. Projenin KOBİ'ler açısından en avantajlı tarafı ise 2020 yılında anapara ve faiz ödemesi yapılmayacak olması. Peki Denizbank tarafından devreye alınan TOBB Nefes Kredisi 2020 başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? İşte konuyla ilgili son dakika haberinin detayları…

TOBB NEFES KREDİSİ 2020 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

25 milyon liranın altında olan küçük işletmeler bugünden itibaren üye oldukları oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesiyle Denizbank şubelerine başvuru yapabilecekler.

DENİZBANK ESNAFA DESTEK PAKETİ TOBB NEFES KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

TOBB Rıfat Hisarıklıoğlu Nefes Kredisi başvuru şartları ile ilgili şu sözleri söyledi:

Birçok küçük işletmemiz haftalardır kapalı durumda. İhracatta, üretimde, hizmetlerde ciddi sorunlar yaşıyoruz" diyen Hisarcıklıoğlu, daha önce 6 kez 'Nefes Kredisi'nin devreye alındığını hatırlattı. Hisarcıklıoğlu, "Bu projeyle bankalar ve TOBB, üyelerimize kısa sürede 6 milyar liranın üzerinde kredi imkanı sağlayacak" dedi. Projeye 1 ay önce başladıklarını bildiren Hisarcıklıoğlu, "İlk olarak Hazine ve Maliye Bakanımıza anlattık. 'Yürüyün, biz Hazine destekli KGF kefaletiyle arkanızdayız' dediler. Ticaret Bakanımızdan izin istedik, 'Arkanızdayım' dedi" şeklinde konuştu. Hisarcıklıoğlu, cirosu 25 milyon liranın altındaki işletmelerin oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesi ile Denizbank'a başvurabileceğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, TOBB veya oda-borsa sistemlerinden de belge alınabileceğini kaydetti.

Son dakika: TOBB Nefes Kredisi 2020 başvurusu nasıl yapılır? Denizbank esnafa destek paketi Nefes Kredisi başvuru şartları nelerdir?

Son dakika: TOBB Nefes Kredisi 2020 başvurusu nasıl yapılır? Denizbank esnafa destek paketi Nefes Kredisi başvuru şartları nelerdir?

2020'DE FAİZ ÖDEMESİ YOK

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (), 'lere yönelik yeni projesini açıkladı. Projeyle bankalar ve TOBB, 100 bin KOBİ'ye 6 milyar liranın üzerinde kredi sağlayacak. Proje kapsamında yüzde 7.50 faiz oranıyla 100 bin liraya kadar kredi kullanılabilecek, 2020'de anapara ve faiz ödemesi olmayacak.

TOBB, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) iş birliğiyle hayata geçirilen 'TOBB Nefes Kredisi' için imzalar atıldı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Salgın sonrası küresel ekonomi yeni bir hal alacak. İş yapma biçimleri değişecek, rekabet daha da hızlanacak. İşte bu bilinçle, bu işi bir seferberlik gibi gördük ve salgının ilk gününden beri TOBB camiası olarak gece gündüz demeden çalışıyoruz. Özel sektörümüzün yaşadığı sorunları Cumhurbaşkanımıza ve ilgili bakanlarımıza aktarıyoruz. Çözüm yolları bulmak için hükümetimiz çabalamaktadır" dedi.

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Son dakika: TOBB Nefes Kredisi 2020 başvurusu nasıl yapılır? Denizbank esnafa destek paketi Nefes Kredisi başvuru şartları nelerdir?

Son dakika: TOBB Nefes Kredisi 2020 başvurusu nasıl yapılır? Denizbank esnafa destek paketi Nefes Kredisi başvuru şartları nelerdir?

25 MİLYON SINIRI

"Birçok küçük işletmemiz haftalardır kapalı durumda. İhracatta, üretimde, hizmetlerde ciddi sorunlar yaşıyoruz" diyen Hisarcıklıoğlu, daha önce 6 kez ''nin devreye alındığını hatırlattı. Hisarcıklıoğlu, "Bu projeyle bankalar ve , üyelerimize kısa sürede 6 milyar liranın üzerinde kredi imkanı sağlayacak" dedi. Projeye 1 ay önce başladıklarını bildiren Hisarcıklıoğlu, "İlk olarak Hazine ve Maliye Bakanımıza anlattık. 'Yürüyün, biz Hazine destekli KGF kefaletiyle arkanızdayız' dediler. Ticaret Bakanımızdan izin istedik, 'Arkanızdayım' dedi" şeklinde konuştu. Hisarcıklıoğlu, cirosu 25 milyon liranın altındaki işletmelerin oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesi ile Denizbank'a başvurabileceğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, TOBB veya oda-borsa sistemlerinden de belge alınabileceğini kaydetti.

Son dakika: TOBB Nefes Kredisi 2020 başvurusu nasıl yapılır? Denizbank esnafa destek paketi Nefes Kredisi başvuru şartları nelerdir?

Son dakika: TOBB Nefes Kredisi 2020 başvurusu nasıl yapılır? Denizbank esnafa destek paketi Nefes Kredisi başvuru şartları nelerdir?

YÜZDE 7.5 FAİZ

Kamu bankalarının da 2 hafta sonra projeye katılacağını belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"Kamu bankalarıyla daha da güçlenecek. Faiz oranı yüzde 7.50 olacak. Bir üyemiz azami 100 bin lira kredi kullanabilecek. Bu tutar illere göre 50 bin lira ile 100 bin lira arasında değişebilecek. Bizim için önemli olan kısmı şu, 2020 yılında anapara ve faiz ödemesi olmayacak. Krediyi alan üyemiz 2020 yılı için bankanın yolunu unutacak, krediyi 2021 yılında 12 eşit taksitte geri ödeyecek. Kredinin yüzde 80'i Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında olacak."

Son dakika: TOBB Nefes Kredisi 2020 başvurusu nasıl yapılır? Denizbank esnafa destek paketi Nefes Kredisi başvuru şartları nelerdir?

Son dakika: TOBB Nefes Kredisi 2020 başvurusu nasıl yapılır? Denizbank esnafa destek paketi Nefes Kredisi başvuru şartları nelerdir?

Bir özel bankanın da projeyi sahiplenmesinin önemli olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Yüzde 7.50 gibi oldukça düşük bir faiz oranıyla özel bankaların da kredi verebileceğini herkese gösterdi" dedi.

Son dakika: TOBB Nefes Kredisi 2020 başvurusu nasıl yapılır? Denizbank esnafa destek paketi Nefes Kredisi başvuru şartları nelerdir?

Son dakika: TOBB Nefes Kredisi 2020 başvurusu nasıl yapılır? Denizbank esnafa destek paketi Nefes Kredisi başvuru şartları nelerdir?

'BAŞVURULAR HIZLA DEĞERLENDİRİLECEK'

Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş de salgın sürecinde KOBİ'lerin yaşadığı zorluklara dikkat çekerek, "KOBİ'lere işyerini açamadığı bu dönemde acil ve zaruri giderlerini karşılamak üzere nefes olmayı amaçladık. Üzerimize düşen sorumluluğu alıp bu süreci atlatabilmek için yılın tamamında geri ödemesiz 2021 yılında eşit taksitlerle geri ödenecek 50 bin lira ile 100 bin lira arasında yüzde 7.5 faizli bir imkanı ortaya getiriyoruz. En büyük gayemiz KOBİ'lerimize yeniden üretecekleri güne kadar nefes aldırabilmek" diye konuştu.

Son dakika: TOBB Nefes Kredisi 2020 başvurusu nasıl yapılır? Denizbank esnafa destek paketi Nefes Kredisi başvuru şartları nelerdir?

Son dakika: TOBB Nefes Kredisi 2020 başvurusu nasıl yapılır? Denizbank esnafa destek paketi Nefes Kredisi başvuru şartları nelerdir?

Banka olarak kapsamında ortaya koydukları 3 milyar liralık finansmanla 40 bin 'ye ulaşmayı hedeflediklerini anlatan Ateş, başvuruda bulunan KOBİ'lerin hızla değerlendirmeye alınacağını bildirdi.

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