Son dakika: TOBB Nefes Kredisi 2020 başvurusu nasıl yapılır? Denizbank esnafa destek paketi Nefes Kredisi başvuru şartları nelerdir?

TOBB Nefes Kredisi 2020 başvuruları başlıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, KOBİ'lere yönelik esnafa destek paketi kapsamında Nefes Kredisi projesini açıklandı. Son dakika haberine göre; söz konusu proje ile yüzde 7.5 faiz oranıyla, 100 bin TL'ye kadar toplamda 6 milyar TL'nin üzerinde kredi imkanı sağlanacak. Projenin KOBİ'ler açısından en avantajlı tarafı ise 2020 yılında anapara ve faiz ödemesi yapılmayacak olması. Peki Denizbank tarafından devreye alınan TOBB Nefes Kredisi 2020 başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? İşte konuyla ilgili son dakika haberinin detayları…

TOBB NEFES KREDİSİ 2020 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

25 milyon liranın altında olan küçük işletmeler bugünden itibaren üye oldukları oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesiyle Denizbank şubelerine başvuru yapabilecekler.

DENİZBANK ESNAFA DESTEK PAKETİ TOBB NEFES KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

TOBB Rıfat Hisarıklıoğlu Nefes Kredisi başvuru şartları ile ilgili şu sözleri söyledi:

Birçok küçük işletmemiz haftalardır kapalı durumda. İhracatta, üretimde, hizmetlerde ciddi sorunlar yaşıyoruz" diyen Hisarcıklıoğlu, daha önce 6 kez 'Nefes Kredisi'nin devreye alındığını hatırlattı. Hisarcıklıoğlu, "Bu projeyle bankalar ve TOBB, üyelerimize kısa sürede 6 milyar liranın üzerinde kredi imkanı sağlayacak" dedi. Projeye 1 ay önce başladıklarını bildiren Hisarcıklıoğlu, "İlk olarak Hazine ve Maliye Bakanımıza anlattık. 'Yürüyün, biz Hazine destekli KGF kefaletiyle arkanızdayız' dediler. Ticaret Bakanımızdan izin istedik, 'Arkanızdayım' dedi" şeklinde konuştu. Hisarcıklıoğlu, cirosu 25 milyon liranın altındaki işletmelerin oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesi ile Denizbank'a başvurabileceğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, TOBB veya oda-borsa sistemlerinden de belge alınabileceğini kaydetti.