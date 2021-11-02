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Haberler Galeri Son dakika: TOGG piste çıktı, ünlü markaları geride bıraktı! Yerli otomobil, hangi elektrikli araçlardan hızlı? İşte detaylar
Giriş Tarihi: 02.11.2021 20:36

Son dakika: TOGG piste çıktı, ünlü markaları geride bıraktı! Yerli otomobil, hangi elektrikli araçlardan hızlı? İşte detaylar

Son dakika haberleri: Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, İstanbul Park'ta piste çıktı. TOGG'un sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, "Elektronik ve mekanik sistem onayı ile fonksiyonel prototip üretimi süreçleri Türkiye'de tamamlanan akıllı SUV cihazımız ön uygunluğunu aldı." ifadelerini kullandı. Test videosunda, yerli otomobilin 0'dan 100 kilometreye 4,8 saniyede çıktığı görüldü. TOGG'un son tanıtımı büyük heyecan yaratırken, 'Yerli otomobil hangi elektrikli araçlardan hızlı?' sorusunun cevabı da merak konusu oldu. İşte detaylar.

Son dakika: TOGG piste çıktı, ünlü markaları geride bıraktı! Yerli otomobil, hangi elektrikli araçlardan hızlı? İşte detaylar
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Son dakika: TOGG piste çıktı, ünlü markaları geride bıraktı! Yerli otomobil, hangi elektrikli araçlardan hızlı? İşte detaylar
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Son dakika: TOGG piste çıktı, ünlü markaları geride bıraktı! Yerli otomobil, hangi elektrikli araçlardan hızlı? İşte detaylar
Son dakika: TOGG piste çıktı, ünlü markaları geride bıraktı! Yerli otomobil, hangi elektrikli araçlardan hızlı? İşte detaylar
Son dakika: TOGG piste çıktı, ünlü markaları geride bıraktı! Yerli otomobil, hangi elektrikli araçlardan hızlı? İşte detaylar
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