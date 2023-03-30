Giriş Tarihi: 30.03.2023 11:02 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 11:02

SON DAKİKA: İstanbul TOKİ arsa kura sonuçları 5000 hak sahibi için belli oldu: TOKİ İstanbul arsa kura çekimi devam ediyor

Son dakika haberi...27 Mart tarihinde başlayan TOKİ İstanbul arsa kura çekimi, bugün 4. gününde kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiye kadar çekilen TOKİ arsa kura çekilişi ile 5 bin arsanın hak sahibi belli oldu. Geriye kalan 5 bin hak sahibi için TOKİ İstanbul arsa kura çekimi bugün de devam ediyor. TOKİ arsa kura sonuçları günde 1500-2000 hak sahibi çekilerek belirleniyor. Buna göre tahminen en geç 2 Nisan 2023 tarihinde TOKİ arsa kura çekimi tamamlanmış olacak. Ardından tüm hak sahipleri e-Devlet'e işlenecek. Peki şimdiye kadar çekilen TOKİ arsa kura çekiminde kimler hak sahibi oldu? İşte İstanbul TOKİ arsa kura sonuçları detaylarıyla İstanbul TOKİ arsa sonuçları isim listesi ve TOKİ İstanbul arsa kura sorgulama ekranı...