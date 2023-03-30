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Haberler Galeri SON DAKİKA: İstanbul TOKİ arsa kura sonuçları 5000 hak sahibi için belli oldu: TOKİ İstanbul arsa kura çekimi devam ediyor
Giriş Tarihi: 30.03.2023 11:02 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 11:02

SON DAKİKA: İstanbul TOKİ arsa kura sonuçları 5000 hak sahibi için belli oldu: TOKİ İstanbul arsa kura çekimi devam ediyor

Son dakika haberi...27 Mart tarihinde başlayan TOKİ İstanbul arsa kura çekimi, bugün 4. gününde kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiye kadar çekilen TOKİ arsa kura çekilişi ile 5 bin arsanın hak sahibi belli oldu. Geriye kalan 5 bin hak sahibi için TOKİ İstanbul arsa kura çekimi bugün de devam ediyor. TOKİ arsa kura sonuçları günde 1500-2000 hak sahibi çekilerek belirleniyor. Buna göre tahminen en geç 2 Nisan 2023 tarihinde TOKİ arsa kura çekimi tamamlanmış olacak. Ardından tüm hak sahipleri e-Devlet'e işlenecek. Peki şimdiye kadar çekilen TOKİ arsa kura çekiminde kimler hak sahibi oldu? İşte İstanbul TOKİ arsa kura sonuçları detaylarıyla İstanbul TOKİ arsa sonuçları isim listesi ve TOKİ İstanbul arsa kura sorgulama ekranı...

SON DAKİKA: İstanbul TOKİ arsa kura sonuçları 5000 hak sahibi için belli oldu: TOKİ İstanbul arsa kura çekimi devam ediyor

Son dakika haberleri...TOKİ İstanbul arsa kura çekimi bugün de kaldığı yerden devam ediyor. İlk İstanbul TOKİ arsa kuraları 27 Mart'ta çekilmeye başlanmıştı. Bugüne kadar İstanbul TOKİ arsa kura çekiminde 5 bin arsanın hak sahibi belirlendi. Geriye kalan 5 bin arsanın hak sahibini belirlemek için 30 Mart 2023 TOKİ İstanbul arsa kura çekimi başladı.

SON DAKİKA: İstanbul TOKİ arsa kura sonuçları 5000 hak sahibi için belli oldu: TOKİ İstanbul arsa kura çekimi devam ediyor

İSTANBUL TOKİ ARSA KURA SONUÇLARI

27 Mart 2023 İstanbul TOKİ arsa kura çekimi sonrası 2000 arsanın hak sahibi belli oldu.

27 MART 2023 İSTANBUL TOKİ ARSA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

28 Mart 2023 İstanbul TOKİ arsa kura çekimi sonrası 1500 arsanın hak sahibi belli oldu.

28 MART 2023 İSTANBUL TOKİ ARSA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

29 Mart 2023 İstanbul TOKİ arsa kura çekimi sonrası 1500 arsanın hak sahibi belli oldu.

29 MART 2023 İSTANBUL TOKİ ARSA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DAKİKA: İstanbul TOKİ arsa kura sonuçları 5000 hak sahibi için belli oldu: TOKİ İstanbul arsa kura çekimi devam ediyor

TOKİ ARSA KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinesiyle altyapısı tamamlanmış ve imar planı hazırlanmış arsaların kurası çekilmeye devam ediyor.

TOKİ ARSA KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

SON DAKİKA: İstanbul TOKİ arsa kura sonuçları 5000 hak sahibi için belli oldu: TOKİ İstanbul arsa kura çekimi devam ediyor

İSTANBUL TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI

Bugün de devam eden İstanbul TOKİ arsa kura çekimi Bilkent Plaza A3 Blok 61 Nolu Ofis'te noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Kura aynı zamanda TOKİ'nin Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarında canlı olarak yayınlanıyor.

İSTANBUL TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

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