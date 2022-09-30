Giriş Tarihi: 30.09.2022 07:16
Güncelleme Tarihi: 30.09.2022
07:16
Son dakika | TOKİ evleri için merak edilen soru yanıtını buldu! Ucuz konutlar için tarih belli oldu
Ucuz konutta son dakika haberler: Hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hem de TOKİ tarafından hakkındaki birçok soru işareti cevap bulan sosyal konut projesi ile ilgili bir önemli detay daha belli oldu. TOKİ evleri ne zaman başlayacak ve ne zaman teslim edilecek soruları da yanıtını buldu. Yüzyılın sosyal konut hamlesinde temeller 17 ilde, 25 Ekim'de atılıyor. Dar gelirli vatandaşı yuva sahibi yapacak evlerin hızla tamamlanarak teslim edilmesi planlanıyor.