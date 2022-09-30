Son dakika | TOKİ evleri için merak edilen soru yanıtını buldu! Ucuz konutlar için tarih belli oldu

Son dakika TOKİ sosyal konut haberleri: Yüzyılın konut hamlesinde inşaatlar başlıyor. Dar gelirli vatandaşı kira öder gibi ev sahibi yapmak için kolları sıvayan hükümet, çalışmaları hızlandırdı. 250 bin konut için inşaatın yılbaşında başlaması planlanırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tarih öne çekildi. Ucuz evlerin son durumu, proje başlangıç tarihi ve evlerin yapılacağı illerle ilgili önemli bilgiler paylaşıldı. İşte detaylar...