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Haberler Galeri Son dakika | TOKİ evleri için merak edilen soru yanıtını buldu! Ucuz konutlar için tarih belli oldu
Giriş Tarihi: 30.09.2022 07:16 Güncelleme Tarihi: 30.09.2022 07:16

Son dakika | TOKİ evleri için merak edilen soru yanıtını buldu! Ucuz konutlar için tarih belli oldu

Ucuz konutta son dakika haberler: Hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hem de TOKİ tarafından hakkındaki birçok soru işareti cevap bulan sosyal konut projesi ile ilgili bir önemli detay daha belli oldu. TOKİ evleri ne zaman başlayacak ve ne zaman teslim edilecek soruları da yanıtını buldu. Yüzyılın sosyal konut hamlesinde temeller 17 ilde, 25 Ekim'de atılıyor. Dar gelirli vatandaşı yuva sahibi yapacak evlerin hızla tamamlanarak teslim edilmesi planlanıyor.

SEDA TABAK
Son dakika | TOKİ evleri için merak edilen soru yanıtını buldu! Ucuz konutlar için tarih belli oldu

Son dakika TOKİ sosyal konut haberleri: Yüzyılın konut hamlesinde inşaatlar başlıyor. Dar gelirli vatandaşı kira öder gibi ev sahibi yapmak için kolları sıvayan hükümet, çalışmaları hızlandırdı. 250 bin konut için inşaatın yılbaşında başlaması planlanırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tarih öne çekildi. Ucuz evlerin son durumu, proje başlangıç tarihi ve evlerin yapılacağı illerle ilgili önemli bilgiler paylaşıldı. İşte detaylar...

Son dakika | TOKİ evleri için merak edilen soru yanıtını buldu! Ucuz konutlar için tarih belli oldu

TOKİ EVLERİNİN PROJE GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

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Son dakika | TOKİ evleri için merak edilen soru yanıtını buldu! Ucuz konutlar için tarih belli oldu

İşte TOKİ'nin bazı illerde gerçekleştireceği sosyal konutların projelerine dair görüntüler

Son dakika | TOKİ evleri için merak edilen soru yanıtını buldu! Ucuz konutlar için tarih belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 25 Ekim'de yapılacak törenle 17 ilde eş zamanlı temel atılacağını ve 5 bin konutun yapımına başlayacaklarını dile getirdi.

Son dakika | TOKİ evleri için merak edilen soru yanıtını buldu! Ucuz konutlar için tarih belli oldu

Projenin temelleri Ankara, Afyonkarahisar, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak'ta atılarak 5 bin konutun yapımına başlanacak

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