Son dakika | TOKİ ücret, iade, taksit ve başvuru şartlarıyla ilgili önemli açıklama

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde başvurular 4 milyona yaklaşırken, kriz lobisinin kampanyaya ilişkin yalanlarına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan tokat gibi yanıt geldi. Bakanlık, "İlk Evim İlk İş Yerim" projesiyle ilgili kamuoyunda yanlış olarak ifade edilen doğru bilgileri açıkladı. Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan İlk Evim İlk İş Yerim projesine ilişkin "10 Doğru 10 Yanlış ile Sosyal Konut Projesi Gerçekleri" başlığıyla bilgiler paylaşıldı.