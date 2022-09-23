Giriş Tarihi: 23.09.2022 08:01
Güncelleme Tarihi: 23.09.2022
08:05
Son dakika | TOKİ ücret, iade, taksit ve başvuru şartlarıyla ilgili önemli açıklama
Son dakika haberler: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, resmî sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesiyle ilgili ucuz konutların inşa ve alınmasıyla ilgili paylaşımda bulundu. İşte TOKİ'nin Sosyal konut hamlesi ile ilgili yalanları çürüten Bakanlık, başvuru ücretinin 5 günde iade edileceğini, evlerin ise 2 yıl içinde teslim edileceğini açıkladı