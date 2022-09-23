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Haberler Galeri Son dakika | TOKİ ücret, iade, taksit ve başvuru şartlarıyla ilgili önemli açıklama
Giriş Tarihi: 23.09.2022 08:01 Güncelleme Tarihi: 23.09.2022 08:05

Son dakika | TOKİ ücret, iade, taksit ve başvuru şartlarıyla ilgili önemli açıklama

Son dakika haberler: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, resmî sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesiyle ilgili ucuz konutların inşa ve alınmasıyla ilgili paylaşımda bulundu. İşte TOKİ'nin Sosyal konut hamlesi ile ilgili yalanları çürüten Bakanlık, başvuru ücretinin 5 günde iade edileceğini, evlerin ise 2 yıl içinde teslim edileceğini açıkladı

Son dakika | TOKİ ücret, iade, taksit ve başvuru şartlarıyla ilgili önemli açıklama

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde başvurular 4 milyona yaklaşırken, kriz lobisinin kampanyaya ilişkin yalanlarına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan tokat gibi yanıt geldi. Bakanlık, "İlk Evim İlk İş Yerim" projesiyle ilgili kamuoyunda yanlış olarak ifade edilen doğru bilgileri açıkladı. Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan İlk Evim İlk İş Yerim projesine ilişkin "10 Doğru 10 Yanlış ile Sosyal Konut Projesi Gerçekleri" başlığıyla bilgiler paylaşıldı.

Son dakika | TOKİ ücret, iade, taksit ve başvuru şartlarıyla ilgili önemli açıklama

2 YILDA ANAHTAR TESLİM

Başvuruda toplanan ücretlerin iade edilmeyeceğine yönelik yalanlara karşılık, ücretin kuradan 5 gün sonra ödeneceği belirtildi.

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Son dakika | TOKİ ücret, iade, taksit ve başvuru şartlarıyla ilgili önemli açıklama

"TOKİ'ye konutları yapılmadığı için 52 bin dava açıldığı" yalanını, son iki yılda sadece 1 dava açıldığını belirterek çürüten Bakanlık, evlerin 2 yıl içinde anahtar tesliminin yapılacağını, taksit artışlarının memur maaş artışının altında kaldığını ve TC vatandaşı olmayanın başvuru yapamayacağına açıklık getirdi.

Son dakika | TOKİ ücret, iade, taksit ve başvuru şartlarıyla ilgili önemli açıklama

TEK HANE İKİ GENÇ

Bir haneden ya konuta ya da konut arsasına başvuru olabileceğine dikkat çeken bakanlık, arsası olanın da bağımsız ve tam hisseli olmadığı sürece, konuta başvurabileceğini açıkladı.

Son dakika | TOKİ ücret, iade, taksit ve başvuru şartlarıyla ilgili önemli açıklama

Aynı hanede yaşayan 18 yaşını geçmiş iki gencin de başvuru yapabileceği, şehit yakınları ve gazilerle ilgili hane geliri ve yaş sınırı olmadığı da vurgulandı.

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