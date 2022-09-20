Giriş Tarihi: 20.09.2022 06:53
Güncelleme Tarihi: 20.09.2022
07:06
Son dakika | TOKİ'de taksit artışı ne kadar olacak? Gerçek ortaya çıktı, algı çöktü
Son dakika haberler: Muhalefetin, sosyal konut hamlesini karalamak için söylediği 'taksitler çok yükselecek' algısını TOKİ'nin geçmiş uygulamaları çürüttü. Geçmiş yıllarda taksit artışı memur maaş zamlarının altında kaldı. Ucuz konutta taksitlerin başlangıç fiyatları ise zaten bugünden belli olduğu için algı operasyonu daha PR'ı yapılamadan muhalefetin elinde patlamış oldu. Dar gelirli vatandaşı koruyacak her türlü önlemin alındığı TOKİ konutlarında başvurular ise rekor taleple devam ediyor.