Son dakika | TOKİ’de taksit artışı ne kadar olacak? Gerçek ortaya çıktı, algı çöktü

Son dakika TOKİ başvuru ve ucuz konut taksitleri haberleri: Milyonların ev sahibi olmak için dört gözle beklediği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde dar gelirli vatandaş eve koşarken, dev kampanyayı karalamak için bahane bulamayan kriz lobisi de aylık taksitler üzerinden çeşitli algı operasyonları yürütmeye çalışıyor. Ancak devletine güvenen, geleceğe umutla bakan vatandaş yüzyılın projesine sahip çıkarak rekor talep göstermeye devam ediyor.