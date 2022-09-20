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Haberler Galeri Son dakika | TOKİ'de taksit artışı ne kadar olacak? Gerçek ortaya çıktı, algı çöktü
Giriş Tarihi: 20.09.2022 06:53 Güncelleme Tarihi: 20.09.2022 07:06

Son dakika | TOKİ'de taksit artışı ne kadar olacak? Gerçek ortaya çıktı, algı çöktü

Son dakika haberler: Muhalefetin, sosyal konut hamlesini karalamak için söylediği 'taksitler çok yükselecek' algısını TOKİ'nin geçmiş uygulamaları çürüttü. Geçmiş yıllarda taksit artışı memur maaş zamlarının altında kaldı. Ucuz konutta taksitlerin başlangıç fiyatları ise zaten bugünden belli olduğu için algı operasyonu daha PR'ı yapılamadan muhalefetin elinde patlamış oldu. Dar gelirli vatandaşı koruyacak her türlü önlemin alındığı TOKİ konutlarında başvurular ise rekor taleple devam ediyor.

SEDA TABAK
Son dakika | TOKİ’de taksit artışı ne kadar olacak? Gerçek ortaya çıktı, algı çöktü

Son dakika TOKİ başvuru ve ucuz konut taksitleri haberleri: Milyonların ev sahibi olmak için dört gözle beklediği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde dar gelirli vatandaş eve koşarken, dev kampanyayı karalamak için bahane bulamayan kriz lobisi de aylık taksitler üzerinden çeşitli algı operasyonları yürütmeye çalışıyor. Ancak devletine güvenen, geleceğe umutla bakan vatandaş yüzyılın projesine sahip çıkarak rekor talep göstermeye devam ediyor.

Son dakika | TOKİ’de taksit artışı ne kadar olacak? Gerçek ortaya çıktı, algı çöktü

UCUZ EV İÇİN TOKİ BAŞVURU SAYFASINA 4 MİLYON TALEP

Bir hafta olmadan kampanyaya yapılan toplam başvuru sayısı 4 milyona yaklaştı.

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Son dakika | TOKİ’de taksit artışı ne kadar olacak? Gerçek ortaya çıktı, algı çöktü

MUHALEFETİN "TOKİ TAKSİTLERİ AŞIRI ARTACAK" ALGISI BOŞA ÇIKTI

Muhalefet, hiç evi olmayan dar gelirlilere umut olan kampanyayla ilgili algı yaparak iyimser havayı bozmak için elinden geleni yapsa da TOKİ'nin geçmiş dönemdeki sosyal konut uygulamaları kriz sevicilerin çabalarını boşa çıkarıyor.

Son dakika | TOKİ’de taksit artışı ne kadar olacak? Gerçek ortaya çıktı, algı çöktü

TOKİ'nin 10 yıllık ödeme planlarına bakıldığında, sosyal konutlarda yıllık taksit artış oranlarının devlet memurlarının maaşına yapılan zamlardan çok daha düşük olduğu görülüyor.

Son dakika | TOKİ’de taksit artışı ne kadar olacak? Gerçek ortaya çıktı, algı çöktü

Örneğin, 2012'de memur maaş artışı yüzde 8 iken, bu oran konut taksit ödemelerine de yüzde 8 olarak yansıdı. 2015'te memur maaş artış oranı yüzde 3 olunca ev taksiti de sadece yüzde 3 oranında arttı.

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