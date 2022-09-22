Giriş Tarihi: 22.09.2022 07:34
Güncelleme Tarihi: 22.09.2022
07:34
Son dakika | TOKİ'den vatandaşa dev destek: Kirası 6 bin TL olan ev 900 TL'ye onların oldu
Son dakika TOKİ haberleri: Muhalefetin fahiş taksit iddiasını, TOKİ'den ev alanlar da çürüttü. 800 TL olan taksitinin 100 lira arttığını belirten bir vatandaş, "6 bin lira kirası olan eve 900 TL taksitle sahip oldum" dedi. İşte TOKİ'den ev alanların kazancı ve Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yeni ucuz sosyal konut projesinin taksitlerine ilişkin önemli rakamlar.