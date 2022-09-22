Son dakika | TOKİ’den vatandaşa dev destek: Kirası 6 bin TL olan ev 900 TL’ye onların oldu

4 MİLYONLUK EVİ 700 BİN TL'YE ALDILAR; TAKSİT SADECE 100 TL ARTTI

TOKİ sayesinde şu an 4 milyon lira olan bir evi 700 bin liraya satın aldığına dikkat çeken başka bir hak sahibi ise, ödeme kolaylıklarının da çok fazla olduğunu vurguladı. Başka bir kullanıcı ise kentsel dönüşümün katkısıyla sosyal donatı alanları olan yatay mimariye sahip, depreme karşı güvenli bir sitede oturma imkânına kavuştuğu için ilgililere teşekür etti.