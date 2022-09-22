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Haberler Galeri Son dakika | TOKİ'den vatandaşa dev destek: Kirası 6 bin TL olan ev 900 TL'ye onların oldu
Giriş Tarihi: 22.09.2022 07:34 Güncelleme Tarihi: 22.09.2022 07:34

Son dakika | TOKİ'den vatandaşa dev destek: Kirası 6 bin TL olan ev 900 TL'ye onların oldu

Son dakika TOKİ haberleri: Muhalefetin fahiş taksit iddiasını, TOKİ'den ev alanlar da çürüttü. 800 TL olan taksitinin 100 lira arttığını belirten bir vatandaş, "6 bin lira kirası olan eve 900 TL taksitle sahip oldum" dedi. İşte TOKİ'den ev alanların kazancı ve Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yeni ucuz sosyal konut projesinin taksitlerine ilişkin önemli rakamlar.

HARUN SEKMEN
Son dakika | TOKİ’den vatandaşa dev destek: Kirası 6 bin TL olan ev 900 TL’ye onların oldu

Son dakika TOKİ ucuz konut haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut projesine yönelik yürütülen algı çalışmasına TOKİ aracılığıyla ev sahibi olan vatandaşlar 'dur' dedi. TOKİ'nin İstanbul genelinde tamamladığı projelerden ev sahibi olan ve SABAH'a konuşan hak sahipleri, taksit ödemelerinde fahiş fiyat farklarının asla olmadığını kaydetti. 2021'de teslim adığı bir ev için taksit ödemelerine 800 liradan başladığını ve şu an sadece 900 lira taksit ödediğini belirten bir hak sahibi, "Taksitlerin üç dört kat arttığına yönelik iddialar tamamen yalan" açıklamasında bulundu.

Son dakika | TOKİ’den vatandaşa dev destek: Kirası 6 bin TL olan ev 900 TL’ye onların oldu

4 MİLYONLUK EVİ 700 BİN TL'YE ALDILAR; TAKSİT SADECE 100 TL ARTTI

TOKİ sayesinde şu an 4 milyon lira olan bir evi 700 bin liraya satın aldığına dikkat çeken başka bir hak sahibi ise, ödeme kolaylıklarının da çok fazla olduğunu vurguladı. Başka bir kullanıcı ise kentsel dönüşümün katkısıyla sosyal donatı alanları olan yatay mimariye sahip, depreme karşı güvenli bir sitede oturma imkânına kavuştuğu için ilgililere teşekür etti.

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Son dakika | TOKİ’den vatandaşa dev destek: Kirası 6 bin TL olan ev 900 TL’ye onların oldu

KİRASI 6 BİN OLAN EVE 900 TL ÖDÜYORUM

Maltepe Başıbüyük Mahallesi TOKİ projesinden ev sahibi olan Yüksel Kumluk, "3 çocuk babasıyım ve hayvancılıkla uğraşıyorum. Evi 2021'de teslim aldık. Taksit ödemelerine 800 lira ile başladık. Bugün gelinen noktada sadece 900 lira ödüyorum. Eğer kirada olmuş olsaydım aynı daireye 6 bin lira ödeyecektim. Sadece 100 liralık bir artış oldu.

Son dakika | TOKİ’den vatandaşa dev destek: Kirası 6 bin TL olan ev 900 TL’ye onların oldu

Evimizin değeri de arttı. Burada mahalle kültürü bozulmadan lüks bir sitede oturuyoruz. Öyle taksitlerde büyük farklar olmadı. Kentsel dönüşümle ben buradan iki daire aldım. Ödemelerin üç dört katına çıkması gibi bir durum yok. Ödeme planı noktasında bir problem yaşamadık. Fahiş fiyat artışlarıyla karşılaşmadık. Bugün ödediğimiz rakam bir kira parası bile değil. 2 artı 1 dairede oturuyorum" dedi.

Son dakika | TOKİ’den vatandaşa dev destek: Kirası 6 bin TL olan ev 900 TL’ye onların oldu

4+1 EVİ 700 BİN LİRAYA ALDIM

Kayaşehir TOKİ Asmalıbahçe Evleri 1. Kısım projesinden ev sahibi olan Safa Balekoğlu ise, "34 yaşındayım. Akademisyenim. 2019'da başvurduk. 2021 Eylül ayında evimize taşındık. 4 artı 1 evi toplamda 700 bin liraya satın aldım. Şu an piyasa fiyatı 4 milyon civarında.

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