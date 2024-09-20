SON DAKİKA: TOKİ’den yeni indirim kampanyası! Bakan Kurum duyurdu

Bakan Kurum tarafından yapılan paylaşıma göre konut ve iş yeri alıcıları borç bakiyesinin peşin kapatılması durumunda %25 oranında indirimden faydalanabilecek.

Borcun tamamını kapatamayacak olan alıcılar ise borcun %25 ve daha fazlasını ödemek isterlerse %25 indirimden faydalanabilecek.