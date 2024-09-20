Giriş Tarihi: 20.09.2024 09:55
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024
10:18
SON DAKİKA: TOKİ'den yeni indirim kampanyası! Bakan Kurum duyurdu
Son dakika haberi... Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "TOKİ güvencesiyle ev ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımızın yoğun talepleri üzerine ödemeleri devam eden konut ve işyerleri için % 25 oranında indirim imkanı sağlayacağız. Ayrıca borcunun en az % 2️5'ini kapatmak isteyen de yine aynı oranda indirim alabilecek. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.