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Haberler Galeri SON DAKİKA: TOKİ'den yeni indirim kampanyası! Bakan Kurum duyurdu
Giriş Tarihi: 20.09.2024 09:55 Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 10:18

SON DAKİKA: TOKİ'den yeni indirim kampanyası! Bakan Kurum duyurdu

Son dakika haberi... Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "TOKİ güvencesiyle ev ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımızın yoğun talepleri üzerine ödemeleri devam eden konut ve işyerleri için % 25 oranında indirim imkanı sağlayacağız. Ayrıca borcunun en az % 2️5'ini kapatmak isteyen de yine aynı oranda indirim alabilecek. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA: TOKİ’den yeni indirim kampanyası! Bakan Kurum duyurdu

Son dakika haberleri...Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabı üzerinden TOKİ indirim kamyanpası için açıklamada bulundu. Bakan Kurum paylaşımında konut ve işyeri için %25 indirim imkanı sağlanacağını bildirdi.

SON DAKİKA: TOKİ’den yeni indirim kampanyası! Bakan Kurum duyurdu

Bakan Kurum tarafından yapılan paylaşıma göre konut ve iş yeri alıcıları borç bakiyesinin peşin kapatılması durumunda %25 oranında indirimden faydalanabilecek.

Borcun tamamını kapatamayacak olan alıcılar ise borcun %25 ve daha fazlasını ödemek isterlerse %25 indirimden faydalanabilecek.

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SON DAKİKA: TOKİ’den yeni indirim kampanyası! Bakan Kurum duyurdu

TOKİ indirim kampanyası için başvuru tarihleri 23 Eylül-18 Ekim 2024 olarak açıklandı.

SON DAKİKA: TOKİ’den yeni indirim kampanyası! Bakan Kurum duyurdu

KAMPANYADAN KİMLER FAYDALANACAK?

  • TOKİ'den 2023 yılı Haziran ayı sonuna kadar satılmış konutların sahipleri
  • Geri ödeme taksitleri en geç 2023 Haziran sonu itibariyle başlamış olanlar
  • Kalan taksit sayısı 12 aydan fazla olanlar
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