Giriş Tarihi: 21.09.2022 07:34
Güncelleme Tarihi: 21.09.2022
07:34
Son dakika | TOKİ'nin ucuz konutları başvuru aşamasında bile ev fiyatlarını düşürdü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 13 Eylül'den bu yana ev fiyatlarında düşüşü tetikleyen TOKİ konutları ucuz satışları ile piyasaya yön vermeye başladı. Sosyal konut hamlesi emlak piyasasında dengeleri değiştirdi. Geçtiğimiz aylarda arzın sınırlı, talebin canlı olması nedeniyle fahiş fiyat artışları yapılmıştı. Bugünlerde ise milyonlarca kişi sosyal konuta yönelince talep geriledi. Böylece 'köpük' diye tabir edilen gerçek dışı fiyatlamada düşüş yaşanmaya başladı.