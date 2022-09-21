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Haberler Galeri Son dakika | TOKİ'nin ucuz konutları başvuru aşamasında bile ev fiyatlarını düşürdü
Giriş Tarihi: 21.09.2022 07:34 Güncelleme Tarihi: 21.09.2022 07:34

Son dakika | TOKİ'nin ucuz konutları başvuru aşamasında bile ev fiyatlarını düşürdü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 13 Eylül'den bu yana ev fiyatlarında düşüşü tetikleyen TOKİ konutları ucuz satışları ile piyasaya yön vermeye başladı. Sosyal konut hamlesi emlak piyasasında dengeleri değiştirdi. Geçtiğimiz aylarda arzın sınırlı, talebin canlı olması nedeniyle fahiş fiyat artışları yapılmıştı. Bugünlerde ise milyonlarca kişi sosyal konuta yönelince talep geriledi. Böylece 'köpük' diye tabir edilen gerçek dışı fiyatlamada düşüş yaşanmaya başladı.

Son dakika | TOKİ’nin ucuz konutları başvuru aşamasında bile ev fiyatlarını düşürdü

Son dakika ucuz TOKİ konutları haberleri: Sosyal Konut fırsatı ile konut satışında dengeler değişti. Geçtiğimiz aylarda talebin canlı olmasını fırsata çeviren mülk sahipleri günlük fiyat değişimi yapıyor, rakamlar sürekli artıyordu. Önce konut kredilerine gelen sınırlama, ardından da sosyal konut projesiyle alıcı beklemeye geçti. Fiyatlar ve ödeme koşulları cazip olunca milyonlarca kişi sosyal konuta yöneldi ve talep geriledi. Emlak sektörü temsilcilerine göre talebin gerilemesi ile 'köpük' diye tabir edilen gerçek dışı fiyatlamada düşüş başladı.

Son dakika | TOKİ’nin ucuz konutları başvuru aşamasında bile ev fiyatlarını düşürdü

SON DAKİKA | EV FİYATLARINDAKİ ETKİSİ GÖZLE GÖRÜLMEYE BAŞLANDI

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan, konut alıcılarının beklemede olduğunu söyledi. Kredilere gelen sınırlama, alım gücünün azalması ve sosyal konut projesi ile piyasada durgunluk başladığını belirten Akdoğan, "Şimdi birçok alıcı sosyal konutta şansını deneyecek. Eve ya da arsaya başvuru yapacak, evde gençler varsa onlar da başvuru yapacak.

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Son dakika | TOKİ’nin ucuz konutları başvuru aşamasında bile ev fiyatlarını düşürdü

EV ALACAKLARIN ELİ GÜÇLENECEK

Sonrasında ekim ayında Emlak Konut öncülüğünde orta gelirli için bir kampanya başlayacak. Tüm bu yeni imkânlar alıcıların elini güçlendirdi" dedi.

Son dakika | TOKİ’nin ucuz konutları başvuru aşamasında bile ev fiyatlarını düşürdü

EV FİYATLARINDA DÜŞÜŞ

Düşen talebin fiyatlara etkisini değerlendiren Akdoğan, "Emlak piyasasında fiyatlar düştü denilemez ama hem artış hızında hem de köpük fiyatlarda gerileme var.

Son dakika | TOKİ’nin ucuz konutları başvuru aşamasında bile ev fiyatlarını düşürdü

200-250 BİN TL'LİK UCUZLAMA SÖZ KONUSU

Söz gelimi biz 'evinizin değeri en çok 3 milyon lira' dediğimiz halde '3 milyon 250 bin liradan ucuza satmam' diyen müşteri, kredilere gelen sınırlama sonrası 3 milyon seviyesine geldi. Bugün ise talep gerileyince 2 milyon 800 bin lira seviyesine düştü.

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