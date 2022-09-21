Son dakika | TOKİ’nin ucuz konutları başvuru aşamasında bile ev fiyatlarını düşürdü

SON DAKİKA | EV FİYATLARINDAKİ ETKİSİ GÖZLE GÖRÜLMEYE BAŞLANDI

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan, konut alıcılarının beklemede olduğunu söyledi. Kredilere gelen sınırlama, alım gücünün azalması ve sosyal konut projesi ile piyasada durgunluk başladığını belirten Akdoğan, "Şimdi birçok alıcı sosyal konutta şansını deneyecek. Eve ya da arsaya başvuru yapacak, evde gençler varsa onlar da başvuru yapacak.