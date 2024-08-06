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Haberler Galeri SON DAKİKA: Türkiye Aile Destek ödemeleri hesaplara yatıyor! Bakan tarih verdi: 3 milyon aileye 4 milyar ödenecek
Giriş Tarihi: 06.08.2024 15:16 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 15:18

SON DAKİKA: Türkiye Aile Destek ödemeleri hesaplara yatıyor! Bakan tarih verdi: 3 milyon aileye 4 milyar ödenecek

Son dakika haberi: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, tüm sosyal politika uygulamalarını hak temelli ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak bir anlayışla sürdürdüklerini vurgulayarak "Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Türkiye Aile Destek Programımızın bu yılın sonuna kadar uzatılmasının ardından ilk ödemeleri 9 Ağustos itibarıyla vatandaşlarımızın hesaplarına aktaracağız." dedi.

SON DAKİKA: Türkiye Aile Destek ödemeleri hesaplara yatıyor! Bakan tarih verdi: 3 milyon aileye 4 milyar ödenecek

Son dakika haberleri: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlık binasında, gazetecilerin Türkiye Aile Destek Programı'na ilişkin sorularını yanıtladı.

SON DAKİKA: Türkiye Aile Destek ödemeleri hesaplara yatıyor! Bakan tarih verdi: 3 milyon aileye 4 milyar ödenecek

"GEÇTİĞİMİZ YIL PROGRAMI 12 AY DAHA UZATMIŞTIK"

Tüm sosyal politika uygulamalarını hak temelli ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak bir anlayışla sürdürdüklerini belirten Göktaş, şöyle konuştu:

"Küresel salgın döneminde başlattığımız Türkiye Aile Destek Programı ile ülkemizde birçok aileye maddi destek sağladık. 2022 yılında başlattığımız programın son ödemesini haziran ayında hak sahiplerine teslim etmiştik. İlk aşamada 12 aylık bir programdı. Bu programımızın en ilgi çekici yanı şu, memurlar hariç, emekliler, dul, yetim ve mevsimlik işçiler de bu programdan faydalanabiliyor. Kapsayıcılığı dolayısıyla ilgi çekiyor. Geçtiğimiz yıl programı 12 ay daha uzatmıştık."

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SON DAKİKA: Türkiye Aile Destek ödemeleri hesaplara yatıyor! Bakan tarih verdi: 3 milyon aileye 4 milyar ödenecek

HER AY 3 MİLYONDAN FAZLA HANEYE ÖDEMELER DEVAM EDECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Türkiye Aile Destek Programı'nın bu yılının sonuna kadar uzatıldığını hatırlatan Göktaş, şu bilgileri verdi:

"Ailelerimizden programın uzatılması için yoğun talep vardı. Programın uzatılmasının ardından ilk ödemeleri 9 Ağustos itibarıyla vatandaşlarımızın hesaplarına aktaracağız. 2024 yıl sonuna kadar her ay 3 milyondan fazla hanemize, 4 milyar lira ödeme yapmaya devam edeceğiz. Ailelerin aylık geliri ve çocuk sayısına göre belirlenen ödenekler, elektrik tüketim desteğini de içeriyor. 2 yıllık programla 4 milyondan fazla hanemize yaklaşık 68 milyar lira aile desteği sağladık. Yaklaşık 7 milyon çocuğumuz için, 20 milyar liradan fazla çocuk desteği verdik. Aile Destek Programı ile bugüne kadar toplam 88 milyar lirayı aşan bir ödenek tahsis ettik."

SON DAKİKA: Türkiye Aile Destek ödemeleri hesaplara yatıyor! Bakan tarih verdi: 3 milyon aileye 4 milyar ödenecek

"VATANDAŞLARIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Göktaş, Bakanlık olarak arz odaklı sosyal yardım anlayışıyla vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

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