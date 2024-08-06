Giriş Tarihi: 06.08.2024 15:16
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024
15:18
SON DAKİKA: Türkiye Aile Destek ödemeleri hesaplara yatıyor! Bakan tarih verdi: 3 milyon aileye 4 milyar ödenecek
Son dakika haberi: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, tüm sosyal politika uygulamalarını hak temelli ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak bir anlayışla sürdürdüklerini vurgulayarak "Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Türkiye Aile Destek Programımızın bu yılın sonuna kadar uzatılmasının ardından ilk ödemeleri 9 Ağustos itibarıyla vatandaşlarımızın hesaplarına aktaracağız." dedi.