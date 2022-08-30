Giriş Tarihi: 30.08.2022 06:44
Güncelleme Tarihi: 30.08.2022
06:44
Son dakika | Ucuz ev için 3 dev adım; TOKİ konutlarında aşamalar belli oldu
Ucuz konut kampanyasında son dakika haberi: Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı konut edindirme projesinde aşamalar belirlendi. Dar gelirliler için konutta üç önemli adım hayata geçecek. Sosyal konut projesinin yanı sıra, 50 bin ofis eve dönüştürülecek. Ayrıca gayrimenkul firmalarıyla kampanya yapılacak. Ev ve kira fiyatlarını da ucuzlatacak olan konut kampanyasında taksitler de dar gelirli vatandaşlar baz alınarak belirlenecek. İşte konutta kritik son dakika gelişmesi