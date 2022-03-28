Son dakika haberleri: Tarım sektörünün geliştirilmesi ve desteklenmesine yönelik çalışmalar Meclis gündemine taşındı. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, soru önergesine verdiği yanıtta tarım sektöründeki refah düzeyinin yükseltilmesi amacıyla tarımsal destek ödemelerinin gelir vergisinden istisna tutulduğunu belirterek, "Bu ödemeler üzerinden daha önce yapılan gelir vergisi kesintilerinin red ve iadesi mümkün hale getirildi.