Giriş Tarihi: 28.03.2022 07:19
Güncelleme Tarihi: 28.03.2022
07:19
Son dakika | Ucuz gıda ve fiyatlarda düşüş dört koldan destek
Ekonomide son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gıda fiyatlarındaki artışı kontrol altına almak amacıyla tarımsal üretime desteğin 29 milyar liraya çıkarıldığını, üretimde kredi üst limitlerinin 2 katına kadar artırıldığını ifade etti. Bakan Nebati, üreticinin, çiftçinin daha fazla destekçisi olacaklarını, tarımsal destek ödemelerinde gelir vergisi kesintisinin son bulduğunu belirtti. İşte ekonomideki seferberlik kapsamında alınan son dakika kararları ve atılacak adımlarının ayrıntıları