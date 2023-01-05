Giriş Tarihi: 05.01.2023 07:24 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 07:24

Son dakika | Ucuz konutta orta gelir detayları belli oldu; İşte evlerin yapılacağı iller, fiyatları ve kredi oranları

Başkan Erdoğan'ın duyurduğu orta gelirliye ucuz konut projesinin detayları netleşti. Buna göre 100 bin aile "Yeni Evim" projesiyle ev sahibi olacak. 3 bölge için ayrı ayrı kredi destek tutarları belirlendi ve oranları da netleşti. İstanbul 1. Bölge; Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge, diğer tüm iller 3. bölge olarak belirlenirken 1.Bölge olan İstanbul'da en çok 5 milyon TL, 2. Bölge için en çok 3 milyon TL, 3. Bölge için en çok 2 milyon TL finansman sağlanacak. İşte yeni evim ucuz konut hamlesinin tüm detayları