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Haberler Galeri Son dakika | Ucuz konutta orta gelir detayları belli oldu; İşte evlerin yapılacağı iller, fiyatları ve kredi oranları
Giriş Tarihi: 05.01.2023 07:24 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 07:24

Son dakika | Ucuz konutta orta gelir detayları belli oldu; İşte evlerin yapılacağı iller, fiyatları ve kredi oranları

Başkan Erdoğan'ın duyurduğu orta gelirliye ucuz konut projesinin detayları netleşti. Buna göre 100 bin aile "Yeni Evim" projesiyle ev sahibi olacak. 3 bölge için ayrı ayrı kredi destek tutarları belirlendi ve oranları da netleşti. İstanbul 1. Bölge; Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge, diğer tüm iller 3. bölge olarak belirlenirken 1.Bölge olan İstanbul'da en çok 5 milyon TL, 2. Bölge için en çok 3 milyon TL, 3. Bölge için en çok 2 milyon TL finansman sağlanacak. İşte yeni evim ucuz konut hamlesinin tüm detayları

BARIŞ ŞİMŞEK
Son dakika | Ucuz konutta orta gelir detayları belli oldu; İşte evlerin yapılacağı iller, fiyatları ve kredi oranları

Son dakika ucuz konut haberleri: Binlerce orta gelirli aileyi ev sahibi yapacak olan orta gelirlilere yönelik konut kampanyasına ilişkin detaylar belli oldu. 16 ocakta başlayacak proje kapsamında ilk etapta 100 bin ailenin tamamının birinci el olacak yeni evlerine kavuşması amaçlanıyor. Bu kapsamda, yüzde 0,69'dan başlayan vade farkı, 15 yıl vadeli, yüzde 10 peşinat, hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek taksit oranı ve ilk 3 yıl ödeme kolaylığı sağlanacak.

Son dakika | Ucuz konutta orta gelir detayları belli oldu; İşte evlerin yapılacağı iller, fiyatları ve kredi oranları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, orta gelirlileri ev sahibi yapacak "Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim" Projesi'nin tanıtım toplantısına katıldı.

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Son dakika | Ucuz konutta orta gelir detayları belli oldu; İşte evlerin yapılacağı iller, fiyatları ve kredi oranları

0,69'DAN BAŞLAYAN KREDİ İMKANI

Bakan Kurum, ilk etapta 100 bin ailenin birkaç ay içinde ev sahibi olacağını belirterek, "Kampanya sürecinde fiyatların sabit kalmasını sağlayarak orta gelirli vatandaşımızı koruyacağız. 0,69'dan başlayan oranlarla konut kredilerindeki 10 yıl vade uygulamasını 5 yıl artırarak 15 yıla çıkarıyoruz. Taksitler hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek, hatta birçok taksitte yüzde 25-30'lar seviyesine düşecek. Yüklenici firmalarımız, satacakları konutların bedelinin yüzde 5'i kadar vatandaşımıza destek sağlayacak" bilgisini paylaştı.

Son dakika | Ucuz konutta orta gelir detayları belli oldu; İşte evlerin yapılacağı iller, fiyatları ve kredi oranları

TÜM EVLER SIFIR OLACAK

Sürecin nasıl işleyeceğini özetleyen Kurum, "Öncelikle, yüklenici firmalarımız belirleyeceğimiz kriterlere uygun yapılan konut projeleriyle birlikte bu kampanyamıza dâhil olacaklar. Konut almak isteyen vatandaşlarımız, kendi ödeme koşullarına uygun daireleri seçecekler ve bankaya başvuracaklar. Bankalarımız da uygunluk durumunda krediyi vatandaşımıza tahsis edecek ve satın alma süreci başlayacak. Vatandaşımız 81 ilde bitmiş konutlardan alabilecek, ikinci el konutlar kampanyaya dâhil edilmeyecek. Belirli bir oranda tamamlanmış ve devam eden konutlardan faydalanabilecek. Bankalarla garantörlük sözleşmesini imzalamış yeni başlayacak projelerden istifade edebilecek. 16 Ocak itibariyle kuracağımız web sitesinde kampanyamıza dair tüm gelişmeler yer alacak" dedi.

Son dakika | Ucuz konutta orta gelir detayları belli oldu; İşte evlerin yapılacağı iller, fiyatları ve kredi oranları

SON DAKİKA | İSTANBUL'DA 25 BİN EV KAMPANYA DAHİLİNDE

18 yaş altı gençler, anne-babaları üzerine konut olması halinde projeye başvuramazken, projeden kimlerin faydalanabileceğine ilişkin bilgiler veren Kurum, "Anne ve babanın konutunun olmaması gerekiyor. 18 yaşını doldurmuş gençlerimiz de bu projeye başvurabilecek. Konutta bir tavan fiyat olacak. İlerleyen süreçte iller bazında tavan fiyatlarını da duyurmuş olacağız. Arsa ve veraset üzerinden hissesi olan vatandaşlar varsa, bu hisse 50'den fazla değilse başvurabiliyor. 100 bin konutluk finansman paketinde yüzde 25'inin İstanbul, yüzde 75'inin diğer Anadolu illerinde olmasına yönelik çalışmamız var" şeklinde konuştu.

Kurum, projenin 250 sektörde çarkların hızlanmasına yol açacağını ve ekonomiye 600 milyar liralık katkı sunacağını anlattı.

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