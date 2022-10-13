Giriş Tarihi: 13.10.2022 06:54
Güncelleme Tarihi: 13.10.2022
06:56
Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu SABAH'a konuştu: "Türkiye yeni ekonomik koridor oldu"
Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri'nin hizmete açılmasının ardından SABAH'a özel açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu: "Karadeniz bir ticaret gölüne dönüşüyor. Şu anda Karadeniz'e kıyısı olan tüm ülkeler limanlarına yatırım yapıyor. Bizim de Rotterdam ve Singapur benzeri bir liman projemiz var" dedi.