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Haberler Galeri Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu SABAH'a konuştu: "Türkiye yeni ekonomik koridor oldu"
Giriş Tarihi: 13.10.2022 06:54 Güncelleme Tarihi: 13.10.2022 06:56

Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu SABAH'a konuştu: "Türkiye yeni ekonomik koridor oldu"

Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çanakkale Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri'nin hizmete açılmasının ardından SABAH'a özel açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu: "Karadeniz bir ticaret gölüne dönüşüyor. Şu anda Karadeniz'e kıyısı olan tüm ülkeler limanlarına yatırım yapıyor. Bizim de Rotterdam ve Singapur benzeri bir liman projemiz var" dedi.

KENAN KIRAN
Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu SABAH’a konuştu: Türkiye yeni ekonomik koridor oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu; "Marmara Bölgesi aslında oldu diyebiliriz. Bakü- Tiflis-Kars Demiryolu ve Marmaray.. Kesintisiz koridor, Pekin'den Londra'ya kadar gidiyor. Özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra kuzey koridorun geleceği artık çok meçhul bir yöne doğru gitmeye başladı.

Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu SABAH’a konuştu: Türkiye yeni ekonomik koridor oldu

Artık Türkiye ve orta koridor vazgeçilmez. Burada ne kadar karayolu demiryolu yatırımı yapsanız da yüzde 90'nına yakın denizlerden taşınıyor. Orta koridor çok kıymetli, burada 12 milyar ton dünya ticaret hacmi, 2030'da 25 milyar tona çıkacak. Bu koridorların hem doğu batı aksını hem de Kuzey Güney aksının önünü açmak önemli." dedi.

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Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu SABAH’a konuştu: Türkiye yeni ekonomik koridor oldu

"İstanbul Boğazı'nın zaten bugünkü sıkıntısı belli. Biz Karadeniz'de de Roterdam ve Singapur benzeri bir liman projemiz var. İstanbul Havalimanı'nın kuzeyinde ve Karadeniz kıyısında yine Kanal İstanbul'un çıkışında... Filyos Ambarlı Limanı, kapasitesinin üzerinde artık. İkisinin de Roterdam ve Singapur'un ortasında böyle bir koridor lazım. Süveyş Kanalı'ndan yıllık 20 bin gemi geçiyor. Mısır oradan tam 5.6 milyar dolarlık gelir kazanıyor. Boğaz geçişlerinin fiyatlarını şimdi biraz arttırdık, yaklaşık 500 milyon dolar gelir kazanıyoruz. Düşünün ya 5.6 milyar dolar nerede, bugün alacağın 500 milyon dolar nerede?"

Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu SABAH’a konuştu: Türkiye yeni ekonomik koridor oldu

"Zaten Karadeniz bir ticaret gölüne dönüşüyor. Şu anda Karadeniz'e kıyısı olan bütün ülkeler limanlarına yatırım yapıyor. Koridorları açtığınızda küresel bir lojistik güç oluyorsunuz. Türkiye merkez oluyor bir de Türkiye de üretilen ihraç ürünlerinin hem batıya hem doğuya gitmesi çok kolaylaşıyor. Hem lojistik koridor sağlıyorsun hem de kendi ürünlerini kolaylıkla iki tarafa doğuya ve batıya da gönderebiliyorsun."

Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu SABAH’a konuştu: Türkiye yeni ekonomik koridor oldu

"5 BİN ŞANTİYEMİZ VE 700 BİN ÇALIŞMA ARKADAŞIMIZ VAR"
Şu an bizim 5 bin şantiyemiz ve 700 bin çalışma arkadaşımız var. O da böyle kılcal damarlar gibi Türkiye'nin her tarafına yayılmış durumda. Altyapı, karayolları, demiryolları, havayollarını tamamladık. 3 tane devam eden havalimanımız var. 700 bin çalışan, müthiş bir kadromuz var. Herkes bu ülke için emek veriyor. Projeleri bir bir bitiriyoruz. Türk mühendisleri dünyada çözüm üretiyor.

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