Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu SABAH'a konuştu: "Türkiye yeni ekonomik koridor oldu"

"5 BİN ŞANTİYEMİZ VE 700 BİN ÇALIŞMA ARKADAŞIMIZ VAR"

Şu an bizim 5 bin şantiyemiz ve 700 bin çalışma arkadaşımız var. O da böyle kılcal damarlar gibi Türkiye'nin her tarafına yayılmış durumda. Altyapı, karayolları, demiryolları, havayollarını tamamladık. 3 tane devam eden havalimanımız var. 700 bin çalışan, müthiş bir kadromuz var. Herkes bu ülke için emek veriyor. Projeleri bir bir bitiriyoruz. Türk mühendisleri dünyada çözüm üretiyor.



