Asgari ücret 2022 ve memur zammı netleşti. Bununla beraber Ocak ayı ile birlikte çalışanların maaşları arttı. Yeni memur zammı ile kamuda işçilerin ve memurların gelirleri yükselirken özel sektörde de asgari ücret artışıyla birlikte çalışanların ücretlerine zam geldi. Bu yıl yapılan düzenleme ile tüm çalışanların maaşlarında asgari ücret kadar kısım vergiden muaf tutuldu. Peki bu ne getirecek? Vergisiz ücret nasıl uygulanacak. Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem yeni dönemle ilgili merak edilen soruları cevaplandırdı...