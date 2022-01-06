Son dakika | Yeni ekonomi paketi mecliste: En düşük emekli maaşı, vergi istisnası ve döviz kuru düzenlemesi...

Son dakika haberleri... AK Parti, en düşük emekli maaşının 2 bin 500 lira olmasından dövize endeksli mevduat hesaplarına kadar önemli düzenlemelerin yer aldığı ekonomi paketini TBMM Başkanlığına sundu. Teklifte, doğalgazda kademeli tarifeye geçilmesi, ihracatçıya vergi indirimi, BES'te devlet katkısının yüzde 30'a çıkartılması gibi önemli düzenlemeler yer alıyor.