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Haberler Galeri Son dakika | Yeni ekonomi paketi mecliste: En düşük emekli maaşı, vergi istisnası ve döviz kuru düzenlemesi...
Giriş Tarihi: 06.01.2022 07:01 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 07:01

Son dakika | Yeni ekonomi paketi mecliste: En düşük emekli maaşı, vergi istisnası ve döviz kuru düzenlemesi...

Son dakika haberler: AK Parti, önemli düzenlemelerin bulunduğu yeni ekonomi paketini TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklifte, en düşük emekli maaşının 2 bin 500 lira olması, ihracatçıya vergi indirimi ve BES'te devlet katkısının yüzde 30'a çıkarılması yer alıyor. Ayrıca yeni ekonomi paketinde döviz kuru endeksli kur farkını karşılayan mevduat hesabı düzenlemesi ve vergi istisnaları da yer alıyor... İşte yeni ekonomi düzenlemesine ilişkin son dakika haberleri

ZÜBEYDE YALÇIN
Son dakika | Yeni ekonomi paketi mecliste: En düşük emekli maaşı, vergi istisnası ve döviz kuru düzenlemesi...

Son dakika haberleri... AK Parti, en düşük emekli maaşının 2 bin 500 lira olmasından dövize endeksli mevduat hesaplarına kadar önemli düzenlemelerin yer aldığı ekonomi paketini TBMM Başkanlığına sundu. Teklifte, doğalgazda kademeli tarifeye geçilmesi, ihracatçıya vergi indirimi, BES'te devlet katkısının yüzde 30'a çıkartılması gibi önemli düzenlemeler yer alıyor.

Son dakika | Yeni ekonomi paketi mecliste: En düşük emekli maaşı, vergi istisnası ve döviz kuru düzenlemesi...

TBMM Başkanlığına sunulan ekonomi torba yasa teklifinde öne çıkanlar şöyle:

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Son dakika | Yeni ekonomi paketi mecliste: En düşük emekli maaşı, vergi istisnası ve döviz kuru düzenlemesi...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2 BİN 500: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı en düşük emekli maaşının 2 bin 500 lira olasına ilişkin düzenleme teklifte yer aldı.

Son dakika | Yeni ekonomi paketi mecliste: En düşük emekli maaşı, vergi istisnası ve döviz kuru düzenlemesi...

DÖVİZE ENDEKSLİ MEVDUAT HESABI: Dövize endeksli mevduat hesapları için yasal altyapı oluşturuluyor. Sistemin uygulanmasına ilişkin aşamalarda Cumhurbaşkanı yetkili kılınıyor.

Son dakika | Yeni ekonomi paketi mecliste: En düşük emekli maaşı, vergi istisnası ve döviz kuru düzenlemesi...

KADEMELİ GAZ TARİFESİ: BOTAŞ bölgesel ve iklimsel koşulları dikkate alınarak il veya bölge bazında kademeli doğal gaz satış fiyatı uygulanabilecek

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