Giriş Tarihi: 06.01.2022 07:01Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 07:01
Son dakika | Yeni ekonomi paketi mecliste: En düşük emekli maaşı, vergi istisnası ve döviz kuru düzenlemesi...
Son dakika haberler: AK Parti, önemli düzenlemelerin bulunduğu yeni ekonomi paketini TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklifte, en düşük emekli maaşının 2 bin 500 lira olması, ihracatçıya vergi indirimi ve BES'te devlet katkısının yüzde 30'a çıkarılması yer alıyor. Ayrıca yeni ekonomi paketinde döviz kuru endeksli kur farkını karşılayan mevduat hesabı düzenlemesi ve vergi istisnaları da yer alıyor... İşte yeni ekonomi düzenlemesine ilişkin son dakika haberleri