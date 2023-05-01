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Haberler Galeri Son dakika | Yeni ev isteyene yüz binlerce liralık destek! "Yarısı bizden" kampanyasında rekor
Giriş Tarihi: 01.05.2023 07:26 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 07:26

Son dakika | Yeni ev isteyene yüz binlerce liralık destek! "Yarısı bizden" kampanyasında rekor

Son dakika ucuz konut haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yüz binlerce lira destekle vatandaşı yeni yapılacak depreme dayanıklı evlerine kavuşturacak kampanyayı açıklaması vatandaşta büyük bir karşılık buldu. "Yarısı bizden" kampanyasında 4 günde 65 bin 984 binada 378 bin 936 bağımsız bölüm için başvuru yapıldı. Vatandaşın ödeyeceği bedelin yarısını devlet karşılayacak.

SEDA TABAK
Son dakika | Yeni ev isteyene yüz binlerce liralık destek! Yarısı bizden kampanyasında rekor

Son dakika yeni ve ucuz konut haberleri: Hükümet, asrın afeti olan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yapı stokunu güvenli hale getirebilmek için kentsel dönüşüm seferberliği başlattı. İstanbul'daki 1.5 milyon riskli yapının hızla kentsel dönüşüme girebilmesi için başlatılan 'Yarısı bizden' kampanyası kapsamında vatandaşın evini dönüştürürken ödeyeceği meblağın yarısını devlet karşılayacak. 26 Nisan'da başlayan yüzyılın dönüşüm kampanyasına 4 günde 378 bin 936 bağımsız bölüm için başvuru geldi. Vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği kampanyayla ilgili merak edilenleri ve akıllarda kalan soruların cevaplarını hazırladık. Kampanya şartlarından örnek ödeme koşullarına, başvuru sırasından teslim aşamasına kadar işte tüm şartlar ve merak edilenler...

Son dakika | Yeni ev isteyene yüz binlerce liralık destek! Yarısı bizden kampanyasında rekor

Yeni ve ucuz konut için başvuru sırasında ücret ödenecek mi?
Başvuruda herhangi bir ücret ödenmeyecek.

Kampanya ne zaman bitecek?
Son başvuru tarihi 29 Mayıs.

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Son dakika | Yeni ev isteyene yüz binlerce liralık destek! Yarısı bizden kampanyasında rekor

Başvuru için gelir şartı aranacak mı?
Hayır, aranmayacak.

Yeni evler ne zaman teslim edilecek?
2 yıl içinde tamamlanıp, teslim edilecek.

Son dakika | Yeni ev isteyene yüz binlerce liralık destek! Yarısı bizden kampanyasında rekor

Kiracılar da başvurabilir mi?
Hayır. Sadece malikler başvuru yapacak.

Sadece İstanbul'u mu kapsıyor?
Kampanya İstanbul'dan başlayıp, ülke geneline yayılacak.

Son dakika | Yeni ev isteyene yüz binlerce liralık destek! Yarısı bizden kampanyasında rekor

Birden fazla başvuru yapılabilir mi?
Bir binada tapusu olan her mülkiyet sahibi başvuru yapabilir.

Binadaki herkesin onayı gerekli mi?
2/3 çoğunluğu sağlayan kat malikleri ile ilçelerde kurulacak irtibat ofislerinde sözleşmeler yapılacak ve dönüşüm süreci başlatılacak.

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