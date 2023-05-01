Giriş Tarihi: 01.05.2023 07:26
Güncelleme Tarihi: 01.05.2023
07:26
Son dakika | Yeni ev isteyene yüz binlerce liralık destek! "Yarısı bizden" kampanyasında rekor
Son dakika ucuz konut haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yüz binlerce lira destekle vatandaşı yeni yapılacak depreme dayanıklı evlerine kavuşturacak kampanyayı açıklaması vatandaşta büyük bir karşılık buldu. "Yarısı bizden" kampanyasında 4 günde 65 bin 984 binada 378 bin 936 bağımsız bölüm için başvuru yapıldı. Vatandaşın ödeyeceği bedelin yarısını devlet karşılayacak.