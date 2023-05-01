Son dakika | Yeni ev isteyene yüz binlerce liralık destek! "Yarısı bizden" kampanyasında rekor

Son dakika yeni ve ucuz konut haberleri: Hükümet, asrın afeti olan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yapı stokunu güvenli hale getirebilmek için kentsel dönüşüm seferberliği başlattı. İstanbul'daki 1.5 milyon riskli yapının hızla kentsel dönüşüme girebilmesi için başlatılan 'Yarısı bizden' kampanyası kapsamında vatandaşın evini dönüştürürken ödeyeceği meblağın yarısını devlet karşılayacak. 26 Nisan'da başlayan yüzyılın dönüşüm kampanyasına 4 günde 378 bin 936 bağımsız bölüm için başvuru geldi. Vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği kampanyayla ilgili merak edilenleri ve akıllarda kalan soruların cevaplarını hazırladık. Kampanya şartlarından örnek ödeme koşullarına, başvuru sırasından teslim aşamasına kadar işte tüm şartlar ve merak edilenler...