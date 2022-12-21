Giriş Tarihi: 21.12.2022 07:26
Güncelleme Tarihi: 21.12.2022
07:27
Son dakika | Yeni kredi paketleri geliyor: Peş peşe açıklanacak
Dilek Güngör bugünkü yazısında hükümetin ekonomide rahatlama amacıyla yeni hazırlıklar içerisinde olduğunu okurlarıyla paylaştı. Buna göre yeni kredi paketleri dahil olmak üzere birçok hamle geliyor. Peş peşe açıklanacak olan hazine destekli kredilerin de söz konusu olacağı çalışmaya ilişkin detayları da yine köşesinde paylaştı. İşte Güngör'ün yazısından öne çıkanlar...