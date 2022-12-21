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Haberler Galeri Son dakika | Yeni kredi paketleri geliyor: Peş peşe açıklanacak
Giriş Tarihi: 21.12.2022 07:26 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 07:27

Son dakika | Yeni kredi paketleri geliyor: Peş peşe açıklanacak

Dilek Güngör bugünkü yazısında hükümetin ekonomide rahatlama amacıyla yeni hazırlıklar içerisinde olduğunu okurlarıyla paylaştı. Buna göre yeni kredi paketleri dahil olmak üzere birçok hamle geliyor. Peş peşe açıklanacak olan hazine destekli kredilerin de söz konusu olacağı çalışmaya ilişkin detayları da yine köşesinde paylaştı. İşte Güngör'ün yazısından öne çıkanlar...

DİLEK GÜNGÖR
Son dakika | Yeni kredi paketleri geliyor: Peş peşe açıklanacak

Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletli destek paketinin müjdesini verdi. Yeterli teminata sahip olmayan ama kredibilitesi yüksek firmalara en az yüzde 75 oranında Hazine destekli kredi verileceğini açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de paketin 250 milyar TL olacağını söyledi.

Son dakika | Yeni kredi paketleri geliyor: Peş peşe açıklanacak

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Önümüzdeki günlerde başka alanlarda da yeni kredi paketleri peş peşe açıklanacak.

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Son dakika | Yeni kredi paketleri geliyor: Peş peşe açıklanacak

Uzun vadeli düşük faizli konut kredisi, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili işverene kıdem tazminatı yükü için kredisi, esnaf kredisi, imalat sanayiyi önceliklendiren krediler bunlardan birkaçı...

Son dakika | Yeni kredi paketleri geliyor: Peş peşe açıklanacak

Malum, dünya ekonomisinde resesyon sinyalleri varken Türkiye yıllık bazda son 9 çeyrektir kesintisiz büyüyerek G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülkelerden biri oldu. Uygulanan Türkiye Ekonomi Modeli de yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyümeyi esas alıyor. Yani, hükümet Türkiye Yüzyılı'nda da büyümeden taviz vermeden yola devam etmek istiyor. Bunun için bankacılık sektörünün de bilançosunun güçlendirilerek kredi verme büyümesine destek olunması gerekiyor.
Öğrendiğime göre, bu konuda hazırlıklar başladı.

Son dakika | Yeni kredi paketleri geliyor: Peş peşe açıklanacak

Üç kamu bankasının (Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank) sermaye artırımları üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Varlık Fonu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu çalışıyor.
Kamu bankalarının istediği sermayelerinin 35 milyar TL artırılması yönünde...

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