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Haberler Galeri Son Dakika Haberi: Yerli otomobil TOGG ne kadar olacak? Gürcan Karakaş milyonların merak ettiği o soruyu yanıtladı
Giriş Tarihi: 27.11.2021 14:32 Güncelleme Tarihi: 27.11.2021 15:40

Son Dakika Haberi: Yerli otomobil TOGG ne kadar olacak? Gürcan Karakaş milyonların merak ettiği o soruyu yanıtladı

Son dakika haberine göre; TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, 'Yerli otomobil ne kadar olacak?' sorusunu yanıtladı. Karakaş, batarya üretimi, şarj istasyonları ve çip krizi ile ilgili de çarpıcı açıklamalar yaptı. Karakaş, TOGG'un ihracat hedefine de değinirken, doğuştan elektrikli SUV olmasının önemine dikkat çekti. İşte yerli otomobil TOGG ile ilgili Gürcan Karakaş'ın yaptığı son dakika açıklamaları ve tüm detaylar...

SON DAKİKA: Yerli otomobil TOGG ne kadar olacak? Gürcan Karakaş merak edilen soruyu yanıtladı!

Yerli otomobil TOGG'un çalışmaları tüm hızı ile sürüyor. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, gelinen son durumu değerlendirdi. Karakaş, çip krizinden TOGG'un etkilenmeyeceğini, gelecekte asıl sorunun batarya krizi olacağını, TOGG'un şimdiden bunlara hazırlık yaptığını ifade etti. İhracat hedefinin Avrupa ve İskandinav ülkeleri olduğunu söyleyen Karkaş, otomobilin 30 dakikada yüzde 80 şarj olacağını ifade etti. Karakaş, 'Yerli otomobil ne kadar olacak?' sorusuna da yanıt verdi.

SON DAKİKA: Yerli otomobil TOGG ne kadar olacak? Gürcan Karakaş merak edilen soruyu yanıtladı!

"ÇİP KRİZİNDEN ETKİLENMEYİZ"

Koronavirüs salgını sonrası çip krizi patlak vermiş, dünyada birçok otomobil şirketi bu nedenle üretime ara vermek durumunda kalmıştı. Karakaş, çip krizinin 1 yıl daha sürmesini beklediklerini, ancak Türkiye'nin çip krizine takılmayacağını ifade etti.

TOGG CEO'su, "Evet çip krizi var. Çip krizinin sebeplerini de biliyoruz. Bu krizin bir sene daha süreceğini tahmin ediyoruz. Planlarımız doğrultusunda, yaptığımız rezervasyonlarla çip krizine takılmayacağımızı düşünüyoruz. Çip krizinden daha önemli bir kriz çıkacak; batarya krizi. Hücre yok. Tüm dünyada herkes daha fazla elektrikli araç üretmek için koştururken, dünyadaki hücre üreticilerinin kapasiteleri 2030 ve sonralarına kadar rezerve edilmiş vaziyette. Bu yüzden ortağımız Farasis'le kurduğumuz ve Gemlik'te üretim yapacak olan şirketimiz SiRo stratejik önemde. Biz başından itibaren bu işi planlayarak çözeceğimiz için batarya hücre krizine de takılmayacağız." dedi.

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SON DAKİKA: Yerli otomobil TOGG ne kadar olacak? Gürcan Karakaş merak edilen soruyu yanıtladı!

Elektrikli araçlarda yarışın yeni başladığı bir dönemde bizim Türkiye olarak elimizi kaldırıp, "Bu yarışın içinde biz de varız ve bu oyunun içine dahil oluyoruz" dememiz birçok kesimin beklentilerinin dışında bir davranıştı ve o anlamda da ciddi bir yankı buldu.

Gerek yaptırdığımız araştırmalarda gerek dışarıdaki bağımsız kuruluşların, danışman şirketlerin yaptığı araştırmalarda Türk tüketicisinin yüzde 70'inden fazlasının elektrikli araçlara geçmeye hazır olduğunu tespit ettik. Bu oran, kıyasladığımız zaman Avrupa'da ilk sıralarda. Diğer taraftan Türk tüketicisinin teknolojiye yatkınlığını, teknoloji kullanımını ve yeni teknolojilere hızlı bir biçimde adapte olduğunu da biliyoruz. Bu verileri de dikkate alarak yola çıktık.

SON DAKİKA: Yerli otomobil TOGG ne kadar olacak? Gürcan Karakaş merak edilen soruyu yanıtladı!

Yola koyulur koyulmaz ülke çapında 2 binin üzerinde kişiyle bir araştırma yapıldı. Bu araştırma ülkemiz pazarında C segmentinde bir SUV'a olan talebin yüksek olduğunu gösterdi. Pazar tahminleri de gelecek 7-8 yıl içinde Sedan pazarının yüzde 1-2, SUV'ların ise yüzde 8'in üzerinde büyüyeceğini işaret ettiği için ilk ürünün C-SUV olmasına karar verildi. Türkiye'de bu talep çok büyük ölçüde ithal edilen araçlarla karşılanıyor. Dolayısıyla tam bu alana gelecek yerli bir seçeneğin pastadan pay alacağı görüldü ve pastanın büyüyen dilimine talip olundu.

SON DAKİKA: Yerli otomobil TOGG ne kadar olacak? Gürcan Karakaş merak edilen soruyu yanıtladı!

YERLİ OTOMOBİL TOGG NE KADAR OLACAK? GÜRCAN KARAKAŞ'TAN FİYAT AÇIKLAMASI

Türkiye'nin otomobilinin doğuştan elektrikli bir SUV olacağını ifade eden Karakaş, fiyat ile ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı:

TOGG olarak doğuştan elektrikli araçlar üreteceğiz. İçten yanmalı motorlar kullanmayacağız. Yani bir hibrit seçeneğimiz de olmayacak. Yakıt hücreli otomobiller de esas itibariyle elektrikli otomobiller. Gelecekte her iki tipi de yollarda göreceğiz ama zaman sıralamasında önceliği elektrikli araçlar alacak. Bu nedenle bizim odağımızda da elektrikli araçlar var. Otomobilimiz 2022 yılında piyasaya çıktığında Avrupa kıtasında geleneksel olmayan bir üretici tarafından üretilmiş ilk doğuştan elektrikli SUV olacak.

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