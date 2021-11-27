Son Dakika Haberi: Yerli otomobil TOGG ne kadar olacak? Gürcan Karakaş milyonların merak ettiği o soruyu yanıtladı

"ÇİP KRİZİNDEN ETKİLENMEYİZ"

Koronavirüs salgını sonrası çip krizi patlak vermiş, dünyada birçok otomobil şirketi bu nedenle üretime ara vermek durumunda kalmıştı. Karakaş, çip krizinin 1 yıl daha sürmesini beklediklerini, ancak Türkiye'nin çip krizine takılmayacağını ifade etti.

TOGG CEO'su, "Evet çip krizi var. Çip krizinin sebeplerini de biliyoruz. Bu krizin bir sene daha süreceğini tahmin ediyoruz. Planlarımız doğrultusunda, yaptığımız rezervasyonlarla çip krizine takılmayacağımızı düşünüyoruz. Çip krizinden daha önemli bir kriz çıkacak; batarya krizi. Hücre yok. Tüm dünyada herkes daha fazla elektrikli araç üretmek için koştururken, dünyadaki hücre üreticilerinin kapasiteleri 2030 ve sonralarına kadar rezerve edilmiş vaziyette. Bu yüzden ortağımız Farasis'le kurduğumuz ve Gemlik'te üretim yapacak olan şirketimiz SiRo stratejik önemde. Biz başından itibaren bu işi planlayarak çözeceğimiz için batarya hücre krizine de takılmayacağız." dedi.