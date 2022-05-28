Giriş Tarihi: 28.05.2022 12:31
Güncelleme Tarihi: 28.05.2022
12:45
SON DAKİKA | Yerli otomobilde kilit aşama tamam! Açıklama TOGG'dan: Kusursuz şekilde tamamladık
Türkiye'nin yerli otomobili için çalışmalar tüm hızıyla sürerken, TOGG'dan son dakika açıklaması geldi. TOGG, resmi hesabından yaptığı videolu paylaşımda, Gemlik Tesisi'nde deneme üretimlerine adım adım yaklaşıldığını belirterek, kilit aşamalardan birinin daha kusursuz şekilde tamamlandığını duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları!