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Haberler Galeri SON DAKİKA | Yerli otomobilde kilit aşama tamam! Açıklama TOGG'dan: Kusursuz şekilde tamamladık
Giriş Tarihi: 28.05.2022 12:31 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022 12:45

SON DAKİKA | Yerli otomobilde kilit aşama tamam! Açıklama TOGG'dan: Kusursuz şekilde tamamladık

Türkiye'nin yerli otomobili için çalışmalar tüm hızıyla sürerken, TOGG'dan son dakika açıklaması geldi. TOGG, resmi hesabından yaptığı videolu paylaşımda, Gemlik Tesisi'nde deneme üretimlerine adım adım yaklaşıldığını belirterek, kilit aşamalardan birinin daha kusursuz şekilde tamamlandığını duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları!

SON DAKİKA | Yerli otomobilde kilit aşama tamam! Açıklama TOGG’dan: Kusursuz şekilde tamamladık

Son dakika haberi... Son dakika haberi... Yerli otomobil TOGG üretim için önemli bir eşiği daha aştı. TOGG, sosyal medya hesabından, "Deneme üretimine adım adım yaklaştığımız Gemlik Tesisimizdeki çalışmalarda kilit aşamalardan birini daha kusursuz şekilde tamamladık." paylaşımında bulundu.

SON DAKİKA | Yerli otomobilde kilit aşama tamam! Açıklama TOGG’dan: Kusursuz şekilde tamamladık

İLK LİSANS VERİLDİ

TOGG, "Parça kontrol ve doğrulamaları ardından ilk C-SUV gövdesini robot hatlarımızda başarıyla ürettik." ifadelerini kullandı. Diğer yandan; EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz da bugün yaptığı açıklamada, TOGG için önemli olacak elektrikli araç şarj istasyonları için ilk lisansın verildiğini duyurdu.

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SON DAKİKA | Yerli otomobilde kilit aşama tamam! Açıklama TOGG’dan: Kusursuz şekilde tamamladık

Merakla beklenen yerli otomobilin bazı özellikleri şu şekilde:

Otomobil menekşe ve çivit mavisinin karışımına çalan metalik gri renkte tasarlandı.

SON DAKİKA | Yerli otomobilde kilit aşama tamam! Açıklama TOGG’dan: Kusursuz şekilde tamamladık

Stil konseptinin temelini, kaslı arka tasarım ve ön farlardan başlayıp akıllı cihazın profilini güçlendirerek arkaya kadar uzayan omuz çizgisi oluşturuyor.

SON DAKİKA | Yerli otomobilde kilit aşama tamam! Açıklama TOGG’dan: Kusursuz şekilde tamamladık

Aydınlatmalı Togg logosu, Doğu ve Batı kültürlerinin birlikteliğini simgeliyor.

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