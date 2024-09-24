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Haberler Galeri SON DAKİKA:849 liraya Türkiye'yi gezmek isteyenler dikkat! THY indirimli uçak bileti kampanyası duyuruldu...
Giriş Tarihi: 24.09.2024 09:42 Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 09:42

SON DAKİKA:849 liraya Türkiye'yi gezmek isteyenler dikkat! THY indirimli uçak bileti kampanyası duyuruldu...

Son dakika haberi...Türk Hava Yolları (THY) indirimli uçak bileti kampanyası duyuruldu. THY seyahatseverleri sevindirecek gelişmeyi açıkladı. Buna göre THY yurt içi indirimli bilet kampanyası düzenliyor. 849 liradan başlayan indirimli uçak biletleri için detaylar belli oldu. Peki THY indirimli uçak bileti nereleri kapsıyor? Hangi tarihlerde indirimli uçak bileti alınabilir? İşte merak edilen tüm detaylar...

SON DAKİKA:849 liraya Türkiye’yi gezmek isteyenler dikkat! THY indirimli uçak bileti kampanyası duyuruldu...

Son dakika haberleri...Türk Hava Yolları (THY) indirimli uçak bileti kampanyası düzenliyor. Yurt içi uçuşlarda geçerli olacak olan THY indirimli uçak bileti için rakamlarlar 849 liradan başlayacak.

SON DAKİKA:849 liraya Türkiye’yi gezmek isteyenler dikkat! THY indirimli uçak bileti kampanyası duyuruldu...

İNDİRİMLİ UÇAK BİLETİ İÇİN TARİHLER BELLİ OLDU

THY'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, avantajlı fiyatlardan yararlanmak isteyen yolcular, 24-26 Eylül'de satın alacakları biletlerle,18 Kasım 2024-15 Ocak 2025 tarihleri arasındaki İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı yurt içi seferlerde her şey dahil tek yön 849 liradan başlayan fiyatlarla uçuş olanağı elde edecek.

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SON DAKİKA:849 liraya Türkiye’yi gezmek isteyenler dikkat! THY indirimli uçak bileti kampanyası duyuruldu...

Kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgiye THY'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.

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