SON DAKİKA:849 liraya Türkiye’yi gezmek isteyenler dikkat! THY indirimli uçak bileti kampanyası duyuruldu...

İNDİRİMLİ UÇAK BİLETİ İÇİN TARİHLER BELLİ OLDU

THY'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, avantajlı fiyatlardan yararlanmak isteyen yolcular, 24-26 Eylül'de satın alacakları biletlerle,18 Kasım 2024-15 Ocak 2025 tarihleri arasındaki İstanbul Havalimanı çıkışlı ya da varışlı yurt içi seferlerde her şey dahil tek yön 849 liradan başlayan fiyatlarla uçuş olanağı elde edecek.