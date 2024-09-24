Giriş Tarihi: 24.09.2024 09:42
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024
09:42
SON DAKİKA:849 liraya Türkiye'yi gezmek isteyenler dikkat! THY indirimli uçak bileti kampanyası duyuruldu...
Son dakika haberi...Türk Hava Yolları (THY) indirimli uçak bileti kampanyası duyuruldu. THY seyahatseverleri sevindirecek gelişmeyi açıkladı. Buna göre THY yurt içi indirimli bilet kampanyası düzenliyor. 849 liradan başlayan indirimli uçak biletleri için detaylar belli oldu. Peki THY indirimli uçak bileti nereleri kapsıyor? Hangi tarihlerde indirimli uçak bileti alınabilir? İşte merak edilen tüm detaylar...