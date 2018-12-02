Son maaşı ile çiftlik kurdu, Şimdi talep üstüne talep geliyor!

1 yıl önce Kasım ayında çalıştığı otelden ayrılan ve son maaşı olan bin 600 TL'ye internet üzerinden 100 tane cibi tavuk alan Uysal, kendisine orman içerisinde küçük bir çiftlik kurdu. Burada yaklaşık 1 yıldır büyüttüğü tavuklardan günlük yumurta almaya başlayan Uysal, aradan geçen bir yılın ardından tavuklarının da büyümesi ile kümeslerden koli koli yumurta topluyor.





