Sosyal yardımlarda artış! Bakan Göktaş duyurdu: Doğurganlık hızı için 4 bakanlık harekete geçiyor

Devlet himayesindeki çocukların yaz boyunca birçok faaliyete katıldığını, çeşitli etkinliklerde yer aldığını bildiren Göktaş, "Birlikte yolculuk ettiğimiz çocuklarımız daha önce hiç yüksek hızlı trene binmemiş veya Konya'ya gitmemiş çocuklarımız." diye konuştu.

Yüksek hızlı trene binme yönündeki isteklerini yerine getirdikleri çocukların Mevlana diyarı Konya'da kültürel ve turistik yerleri gezeceğini, çeşitli aktivitelere katılacağını aktaran Göktaş, "Çocuklarımızı güzel bir gün bekliyor. Biz de onların heyecanını paylaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bakan Göktaş, TÜİK verilerine yansıyan doğurganlık hızının azalmasına yönelik yapılacak çalışmalara ilişkin soru üzerine, bu konunun Türkiye'nin geleceği açısından öneminin farkında olduklarını ve bununla ilgili kapsamlı çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.