Sosyal yardımlarda artış! Bakan Göktaş duyurdu: Doğurganlık hızı için 4 bakanlık harekete geçiyor

11 BİN 11 ÇİFT, AİLE VE GENÇLİK FONU'NDAN YARARLANDI
Deprem bölgesinde pilot uygulaması devam eden Aile ve Gençlik Fonu'ndaki son duruma ilişkin soru üzerine Göktaş, projeye gençlerin yoğun ilgisinin olduğunu söyledi.
Göktaş, "Bugün itibarıyla 11 bin 11 çiftimiz fondan yararlanmak için başvurdu. 3 bin 500'den fazla gencimize evlilik ve danışmanlık hizmeti vermeye başladık." açıklamalarında bulundu.
Proje kapsamında başvurusu onaylanan çiftlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira faizsiz kredi desteği sağladıklarını aktaran Göktaş, "Bu ay 733 çiftimize ödemesini gerçekleştirdik. Bugüne kadar başvurusu onaylanan ve evlilik öncesi eğitim programına katılan toplam 2 bin 385 çiftin paraları hesaplarına yatırıldı. Önümüzdeki aylarda bu rakam daha da artacak." diye konuştu.
Aile ve Gençlik Fonu projesinin uygulamasında deprem bölgesinin pilot bölge olarak seçildiğini anımsatan Göktaş, "Bu konuda yeni bir bilgiyi paylaşmak istiyorum, önümüzdeki dönemde doğum oranının en düşük olduğu üç ilimizi de pilot uygulama kapsamına almayı, Aile ve Gençlik Fonu'muzu buralarda uygulamayı hedefliyoruz." dedi.