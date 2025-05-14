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Haberler Galeri Sucuk alırken 2 kere düşünün! Bakanlık taklit ve tağşiş listesini yayımladı: Gıda ürünlerinin içinden çıkanlar şaşırttı
Giriş Tarihi: 14.05.2025 09:44 Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 10:39

Sucuk alırken 2 kere düşünün! Bakanlık taklit ve tağşiş listesini yayımladı: Gıda ürünlerinin içinden çıkanlar şaşırttı

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden gıda ürünlerini tek tek açıklamaya devam ediyor. Aynı değeri taşımayan madde eklenmesi ve temel özelliği etkileyen içerik eksikliği olarak iki farklı şekilde yayımlanan liste yeniden güncellendi. Özellikle pek çok farklı markanın sucuklarından çıkanlar şaşırttı. İşte Bakanlığın radarına giren marka ve ürünler…

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Sucuk alırken 2 kere düşünün! Bakanlık taklit ve tağşiş listesini yayımladı: Gıda ürünlerinin içinden çıkanlar şaşırttı

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş listesi yayımlayarak tüketici haklarını ve sağlığını korumaya devam ediyor. Bakanlığın 13 Mayıs tarihinde yayımlanan listesinde beyaz peynirden sucuğa kadar pek çok üründe sahtecilik tespit edildi. İşte tüm detaylar…

Sucuk alırken 2 kere düşünün! Bakanlık taklit ve tağşiş listesini yayımladı: Gıda ürünlerinin içinden çıkanlar şaşırttı

Özellikle sucuk markalarında yapılan hileler dikkat çekti. Kıymalı ekmekten peynire kadar çok sayıda ürün ve firma denetlendi.

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Sucuk alırken 2 kere düşünün! Bakanlık taklit ve tağşiş listesini yayımladı: Gıda ürünlerinin içinden çıkanlar şaşırttı

İşte o ürünler…

Sucuk alırken 2 kere düşünün! Bakanlık taklit ve tağşiş listesini yayımladı: Gıda ürünlerinin içinden çıkanlar şaşırttı
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Sucuk alırken 2 kere düşünün! Bakanlık taklit ve tağşiş listesini yayımladı: Gıda ürünlerinin içinden çıkanlar şaşırttı