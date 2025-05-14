Sucuk alırken 2 kere düşünün! Bakanlık taklit ve tağşiş listesini yayımladı: Gıda ürünlerinin içinden çıkanlar şaşırttı

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş listesi yayımlayarak tüketici haklarını ve sağlığını korumaya devam ediyor. Bakanlığın 13 Mayıs tarihinde yayımlanan listesinde beyaz peynirden sucuğa kadar pek çok üründe sahtecilik tespit edildi. İşte tüm detaylar…