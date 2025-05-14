Giriş Tarihi: 14.05.2025 09:44
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025
10:39
Sucuk alırken 2 kere düşünün! Bakanlık taklit ve tağşiş listesini yayımladı: Gıda ürünlerinin içinden çıkanlar şaşırttı
Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden gıda ürünlerini tek tek açıklamaya devam ediyor. Aynı değeri taşımayan madde eklenmesi ve temel özelliği etkileyen içerik eksikliği olarak iki farklı şekilde yayımlanan liste yeniden güncellendi. Özellikle pek çok farklı markanın sucuklarından çıkanlar şaşırttı. İşte Bakanlığın radarına giren marka ve ürünler…