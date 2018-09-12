Sudan'da Türk heyetine yoğun ilgi

Pakdemirli, Türkiye'nin de büyük arazileri olduğunu ancak gıda güvenliğini sağlayabilmek için Sudan'da bulunduklarını anlattı.

Dünyada gıda güvenliğini sağlamak için yatırım yapan birçok ülke olduğuna işaret eden Pakdemirli, "Bu, buraya gelme sebeplerimizden biri ama biz burada sadece iş yapmak için değil, sizin, Sudanlı kardeşlerimizin Türkiye ile refah farkını düşürmek için buradayız." diye konuştu.