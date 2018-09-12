Sudan'da Türk heyetine yoğun ilgi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye ile Sudan arasındaki tarım ve hayvancılığa dayalı iş birliğinin hayata geçirilmesinde önemli mesafeler kat ettik." dedi. Pakdemirli, Sudan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaretin son gününde helikopterle ve karadan tarım arazilerini gezerek, şeker ve yem fabrikalarında incelemelerde bulundu. Türk heyeti, yerel halkın sevgi gösterileriyle karşılaştı. Pakdemirli'yi karşılayan kalabalık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sudan Devlet Başkanı Ömer El-Beşir sloganları attı.