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Haberler Galeri Süpersonik uçak için tarih verildi: Görülmemiş teknolojiler kullanılacak
Giriş Tarihi: 03.04.2021 13:10 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 13:11

için tarih verildi: Görülmemiş teknolojiler kullanılacak

'de Kaliforniya merkezli Exosonic şirketi ve tarafından ortak geliştirilen, saatte 2 bin 205 kilometre hıza kadar ulaşabilen 2030 yılında kullanıma hazır olacak.

Süpersonik uçak için tarih verildi: Görülmemiş teknolojiler kullanılacak

ABD'de Kaliforniya merkezli Exosonic şirketi ve ABD Hava Kuvvetleri, Air Force One ABD başkanlık uçağının yerini alacak süpersonik uçak geliştiriyor.

Süpersonik uçak için tarih verildi: Görülmemiş teknolojiler kullanılacak

2030 yılında kullanıma hazır olması planlanan uçağın saatte 2 bin 205 kilometre hıza ulaşabildiği ifade edildi. Çit motorlu olarak tasarlanan uçakta 31 yolcu kapasitesi olacağı belirtildi.

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Süpersonik uçak için tarih verildi: Görülmemiş teknolojiler kullanılacak

"GÖRÜLMEMİŞ TEKNOLOJİLER KULLANILACAK"

Exosonic'da görev yapan tasarımcı Stephanie Chahan, "Yapılan bu konseptle şu anda kullanılan uçaklarda olmayan teknolojileri uygulamayı planlıyoruz" dedi.

Süpersonik uçak için tarih verildi: Görülmemiş teknolojiler kullanılacak

Chahan, uçağın dünyadaki en hızlı kuşlardan biri olarak ifade edilen 'alaca doğan' kuşundan esinlenerek tasarlandığını ifade etti.

Süpersonik uçak için tarih verildi: Görülmemiş teknolojiler kullanılacak

Öte yandan uçakta, iki mutfağın, iki tuvaletin de yer alacağı açıklandı.

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