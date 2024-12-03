Suudi Vision 2020’a Türk damgası! 400 bin konutun inşası planlanıyor: Emlak Konut ile iş birliği imzalandı

BAKAN KURUM: EMLAK KONUT'UN 70 YILLIK TECRÜBESİ VAR



Bakan Kurum, Emlak Konut'un "Gelir Paylaşımı Modeli"nin Suudi Arabistan pazarında da faaliyete geçirileceğini açıkladı. Bu modelin Suudi Arabistan'ın "Suudi Vision 2030" hedeflerine ulaşması için stratejik bir adım olacağına işaret eden Bakan Kurum, "Emlak Konut, bilgi birikimi, teknolojik altyapısı ve sürdürülebilirlik odaklı projeleriyle, Suudi Arabistan'daki şehirleşme hedeflerine önemli katkılar sunmaya hazırdır. Bu iş birliği, yalnızca inşaat sektörünü değil, aynı zamanda çevre dostu şehirleşme ve sosyal altyapıyı geliştirme konularını da kapsayacaktır. Bu bağlamda, Suudi Arabistan'daki projeler, iki ülke arasındaki ekonomik ve sosyal bağları güçlendirecek bir model teşkil edecektir. Bugün attığımız bu stratejik adımın, ülkelerimiz arasındaki iş birliğine yeni bir boyut kazandıracağına ve bölgemizin refahına katkı sağlayacağına olan inancım tamdır. Emlak Konut'un yenilikçi yaklaşımı ve 70 yıla yakın tecrübesiyle, bu ortaklığın başarıyla hayata geçirileceğine yürekten inanıyorum" dedi.