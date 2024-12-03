Giriş Tarihi: 03.12.2024 11:39
Güncelleme Tarihi: 03.12.2024
11:39
Suudi Vision 2020'a Türk damgası! 400 bin konutun inşası planlanıyor: Emlak Konut ile iş birliği imzalandı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın iştiraki Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (EKGYO), dün Riyad'da Suudi Arabistan Ulusal Konut Şirketi (NHC) ile mutabakat zaptı imzaladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Emlak Konut'un "Gelir Paylaşımı Modeli"nin Suudi Arabistan pazarında da faaliyete geçirileceğini açıkladı. Bakan Kurum, bu modelin Suudi Arabistan'ın "Suudi Vision 2030" hedeflerine ulaşması için stratejik bir adım olacağını bildirdi.