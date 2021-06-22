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Haberler Galeri Taksim'in yeni silüeti ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 22.06.2021 09:45 Güncelleme Tarihi: 22.06.2021 09:46

'in yeni silüeti ortaya çıktı

Temeli, 10 Şubat 2019 tarihinde atılan yeni 'nde sona yaklaşıldı. AKM'nin tamamlanan ön cephesi ve inşaatın son durumu havadan görüntülendi.

Taksim'in yeni silüeti ortaya çıktı

'nin (AKM) inşaatında sona gelindi. Ön cephesi tamamlanan yeni AKM, drone ile havadan görüntülendi. 29 Ekim'de açılışı planlanan kültür merkezi inşaatında 3 kule vincinden birinin çalışmaya devam ettiği görüldü.

Taksim'in yeni silüeti ortaya çıktı

ve Camii, Taksim meydanının (AKM) Taksim meydanının yeni silüetini oluşturdu.

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Taksim'in yeni silüeti ortaya çıktı

İlk AKM'nin mimarı olan Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu mimar Murat Tabanlıoğlu imzasını taşıyan yeni 5 bloktan oluşuyor.

Taksim'in yeni silüeti ortaya çıktı

Yeni binasında 2 bin 500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, 885 araçlık otopark bulunacak.

Taksim'in yeni silüeti ortaya çıktı

Yeni binanın en üst katında ise ikinci köprüden Tarihi Yarımada'ya kadar uzanan manzaraya sahip bir restoran yer alacak.

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