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Haberler Galeri Taksitle kurban alınır mı? Nihat Hatipoğlu en çok merak edilen soruları yanıtladı
Giriş Tarihi: 16.07.2021 11:41 Güncelleme Tarihi: 16.07.2021 11:42

Taksitle kurban alınır mı? Nihat Hatipoğlu en çok merak edilen soruları yanıtladı

2021 yılının ikinci dini bayramı Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Sabah Gazetesi Yazarı Nihat Hatipoğlu, Kurban Bayramı ve kurban kesimi ile ilgili en çok merak edilen soruları cevaplayarak köşesinde yazdı.

NİHAT HATİPOĞLU
Taksitle kurban alınır mı? Nihat Hatipoğlu en çok merak edilen soruları yanıtladı

İslam Alemini heyecan bastı. Kurban Bayramı tatili, bu yıl toplamda 9 gün olacak. Kurban Bayramı 20 Temmuz 2021 Salı günü başlayacak ve 23 Temmuz Cuma gününe kadar sürecekken, Sabah Gazetesi Yazarı Nihat Hatipoğlu köşesinde, Kurban Bayramı ve kurban kesmek üzerine en çok merak edilen 27 soruyu yanıtladı. İşte Nihat Hatipoğlu'nun o yazısı...

Taksitle kurban alınır mı? Nihat Hatipoğlu en çok merak edilen soruları yanıtladı

Kurban Bayramı'nı, önümüzdeki hafta salı günü idrak edeceğiz. Kurban Bayramı bir vefa ve fedakârlık hatırasıdır. Hz. Adem'in çocuklarından Hz. İbrahim'e, oradan Hz. Resul Efendimize kadar uzanan bir hatırası vardır bu bayramın. Allah'a teslimiyet, samimiyetle sınanma gibi... Nitekim Hz. Adem'in çocuklarından birinin kurbanı kabul olmadı. Diğerininki kabul oldu. Çünkü cimrinin, içten pazarlıkçının, hasetçinin kurbanında samimiyet yoktur. Allah da onu reddetti. Kabil'in sadakası reddedildi, Habil'inki kabul oldu. İlk cinayeti bir peygamber çocuğu, yani Kabil işledi. Ve kaybetti.

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Taksitle kurban alınır mı? Nihat Hatipoğlu en çok merak edilen soruları yanıtladı

Hz. İsmail, babası Hz. İbrahim'e teslim oldu. Allah onu yüceltti ve bağışladı.
Kur'an, samimiyet ve dürüst olanları imtihanda başaranlardan sayar. Nitekim Allah'ın ete ihtiyacı yoktur. İbadetimize de ihtiyacı yoktur Allah'ın. O, bizden iyilik, dürüstlük, vefa, fedakârlık, diğerkâmlık ister, yoksa dilese nefis vermediği varlıklar yaratır ve onlar Allah'a sürekli ibadet ederlerdi. Fakat O, nefsimizin kötü arzularını yene yene Rahman'ın sevgisine ulaşmamızı yeğledi. Bu istek bizi onurlandıran bir istekti.

Taksitle kurban alınır mı? Nihat Hatipoğlu en çok merak edilen soruları yanıtladı

Düşünün bir kez, Allah bizden kulluk istedi. "Yaratan benim, bana yakarmanız yakışık kalır, başkasına değil" dedi. Her secde, her rükû, her iyilik yüceltir kişiyi. "Kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşmaz. O'na yalnız takva (iyi niyet, halis olmak, ihlas ve dürüstlük) ulaşır" (Hacc, 37).

Taksitle kurban alınır mı? Nihat Hatipoğlu en çok merak edilen soruları yanıtladı

İstikamet -düzgün olmakemri, son elçinin (salat ve selam O'na olsun) saçlarını ağarttı. O'nu derinden sarstı. Zira O, iman etmeyen veya iman eder görünse de inkâr sarmalına yakalanacak nesilleri gördü. Ve aynı zamanda Müslüman olsa da samimi olmayacak olanları da gördü. "Emrolunduğun gibi istikametli ol" (Hud, 112) emrinin onlara da bir uyarı olduğunu sezinledi. Ayet saçlarını ağarttı.

Dilerim bu bayram, sevgi ve kardeşlik getirsin. Günah ve hataların boyunduruğundan çıkışımızın miladı olsun. Birbirimizi tövbeye, ibadete davet edelim.

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