Taksitle kurban alınır mı? Nihat Hatipoğlu en çok merak edilen soruları yanıtladı

Düşünün bir kez, Allah bizden kulluk istedi. "Yaratan benim, bana yakarmanız yakışık kalır, başkasına değil" dedi. Her secde, her rükû, her iyilik yüceltir kişiyi. "Kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşmaz. O'na yalnız takva (iyi niyet, halis olmak, ihlas ve dürüstlük) ulaşır" (Hacc, 37).