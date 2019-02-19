Tam 100 milyon lira... Ve Türkiye'ye geldiler!

İran ile en uzun sınır hattına sahip Van'da, komşu ülke İran ile ticaretin daha da geliştirilmesi amacıyla 2 yıl önce yapımına başlanan yeni gümrük binası, tamamlanarak hizmete girdi.

Kent merkezine 90 kilometre uzaklıktaki Van ile İran'ın Hoy şehirlerini birbirine bağlayan Kapıköy Gümrük Kapısı, açık- kapalı ve yeşil alanlar olmak üzere 70 bin metrekare alan üzerine kuruldu. İçerisinde modern yolcu giriş-çıkış peronları, idare hizmet binası, diğer kurum binaları, kaçak eşya ambarı, arama hangarı, X- Ray tarama sistemleri gibi modern bir gümrük kapısında bulunması gereken tüm araç, gereç ve teçhizatın bulunduğu gümrük kapısı, Türkiye'nin en modern kara hudut kapıları arasındaki yerini aldı. Yaklaşık 100 milyon liraya mal olan tam donanımlı gümrük kompleksi, bölgenin ticaret ve turizm merkezi haline gelmesini sağlayacak.