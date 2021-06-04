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Haberler Galeri Tarihi gün! Asırlık rüya gerçek oluyor: Türkiye'nin enerji üssü 'Filyos Limanı'
Giriş Tarihi: 04.06.2021 10:01 Güncelleme Tarihi: 04.06.2021 10:01

Tarihi gün! Asırlık rüya gerçek oluyor: 'nin enerji üssü ''

'nin asırlık projesi Filyos Doğal Gaz İşletme Tesisi'nin temeli, Başkan 'ın katılımıyla bugün 'ta atılacak. 'de keşfedilen doğal gazın karaya çıkacağı tesis, Türkiye'nin yeni enerji üssü olacak.

Tarihi gün! Asırlık rüya gerçek oluyor: Türkiye'nin enerji üssü 'Filyos Limanı'

Başkan , 'ta doğal gazının karaya çıkarılacağı 'nın açılışına katılıp, Filyos Doğal Gaz İşletme Tesisi'nin temelini atacak.

Tarihi gün! Asırlık rüya gerçek oluyor: Türkiye'nin enerji üssü 'Filyos Limanı'

TÜRKİYE'NİN YENİ ENERJİ ÜSSÜ OLACAK

Başkan Erdoğan, alandan Kanuni sondaj gemisine de canlı bağlantı yaparak çalışmalar hakkında bilgi alacak. Erdoğan'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de eşlik edecek. 'nin asırlık projesi Filyos Doğal Gaz İşletme Tesisi, Türkiye'nin yeni enerji üssü olacak.

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Tarihi gün! Asırlık rüya gerçek oluyor: Türkiye'nin enerji üssü 'Filyos Limanı'

DOĞAL GAZIN KARAYA ÇIKTIĞI İLK NOKTA

'de keşfedilen doğal gazın karaya çıkacağı ilk nokta olan Filyos Doğal Gaz İşletme Tesisi, doğal gazın 'ye yayılmasında ilk nokta olacak. Karadeniz gazı Filyos'tan Türkiye'ye yayılacak.

Tarihi gün! Asırlık rüya gerçek oluyor: Türkiye'nin enerji üssü 'Filyos Limanı'

merkeze yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan tesiste, üretilen gaz içindeki su ve sıvılar ayrıştırılacak, partiküller filtrelenecek, gaza basınç verilecek ve şebekeye sevk edilecek.

Tarihi gün! Asırlık rüya gerçek oluyor: Türkiye'nin enerji üssü 'Filyos Limanı'

Kara tesisi inşaat ve işletim süreçlerinde ortaya çıkacak istihdam ve satın alma gereksinimleri için yerli ve özellikle de yerel kaynaklara öncelik verilecek.

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