Tarihi gün! Asırlık rüya gerçek oluyor: Türkiye'nin enerji üssü 'Filyos Limanı'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta Karadeniz doğal gazının karaya çıkarılacağı Filyos Limanı'nın açılışına katılıp, Filyos Doğal Gaz İşletme Tesisi'nin temelini atacak. TÜRKİYE'NİN YENİ ENERJİ ÜSSÜ OLACAK Başkan Erdoğan, alandan Kanuni sondaj gemisine de canlı bağlantı yaparak çalışmalar hakkında bilgi alacak. Erdoğan'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de eşlik edecek. Türkiye'nin asırlık projesi Filyos Doğal Gaz İşletme Tesisi, Türkiye'nin yeni enerji üssü olacak. DOĞAL GAZIN KARAYA ÇIKTIĞI İLK NOKTA Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın karaya çıkacağı ilk nokta olan Filyos Doğal Gaz İşletme Tesisi, doğal gazın Türkiye'ye yayılmasında ilk nokta olacak. Karadeniz gazı Filyos'tan Türkiye'ye yayılacak. Zonguldak merkeze yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan tesiste, üretilen gaz içindeki su ve sıvılar ayrıştırılacak, partiküller filtrelenecek, gaza basınç verilecek ve şebekeye sevk edilecek. Kara tesisi inşaat ve işletim süreçlerinde ortaya çıkacak istihdam ve satın alma gereksinimleri için yerli ve özellikle de yerel kaynaklara öncelik verilecek. TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ÜÇÜNCÜ LİMANI OLACAK Öte yandan Uzun Mehmet Camii ve Türkiye'nin en büyük üçüncü limanı olan Karadeniz doğal gazının karaya çıkarılacağı Filyos Limanı kentte hummalı çalışmalar yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta yapımına 2019 yılında başlanan ve yapımı tamamlanan Uzun Mehmet Camii ve 2016 yılında yapımına başlanan Türkiye'nin 3'üncü büyük limanı olan Filyos Limanı'nda açılış yapacak. ZONGULDAK'TA ERDOĞAN HEYECANI Başkan Erdoğan'ın kente gelecek olması heyecana neden oldu. İlk olarak 6 bin kişilik kapasiteli Uzun Mehmet Camisi'nde cuma namazı kılacak olan Erdoğan, caminin açılışını yapacak. Ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kentte yapımı tamamlanan maske fabrikasının açılışına katılması bekleniyor. ERDOĞAN FİLYOS LİMANI'NDAN MÜJDEYİ VERECEK Başkan Erdoğan buradaki ziyaret ve açılışlarının ardından Filyos Limanı'ndaki açılışa katılacak. Erdoğan'ın Filyos Limanı'ndan vereceği müjde ise merakla bekleniyor.