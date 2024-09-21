Giriş Tarihi: 21.09.2024 07:31
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024
07:31
Tarım Kredi'den çiftçiye özel destek: Gübre, tohum, ilaç...
Tarım sektöründe çiftçilere destek olmak için Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) harekete geçti. Üreticilerin ihtiyacı olan tüm tarımsal girdileri karşılamanın yanı sıra hasat sonrasında pazar kaygısını azaltmak amacıyla çiftçilerin tarımsal ürünlerinin alımını yapan kooperatif, yeni bir kampanya başlattı. Sonbahar döneminde üreticilerin finansman ihtiyacının karşılanmasını desteklemek amacıyla 3 ayı faizsiz olmak üzere 12 aya varan vadeyle tarımsal girdi satış kampanyası düzenleyecek.