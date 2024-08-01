Giriş Tarihi: 01.08.2024 10:54
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024
10:54
Tarıma ek destek! Başvuru çağrısı yapıldı: 90 milyon avroluk hibe desteği...
Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilere ve hayvancılık yapanlara IPARD III Programı için 3. başvuru çağrısında bulundu. 'Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar' tedbiri destek bütçesinin 90 milyon avro olarak belirlendiğini bildiren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "IPARD III Programı gereğince, Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar Tedbirinde baz hibe oranı yüzde 60 olup dağlık alanda yapılan yatırımlar ve genç çiftçiler ve üretici örgütleri tarafından yapılacak yatırımlar için bu oran yüzde 70'e kadar çıkabilecektir" dedi.