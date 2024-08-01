Tarıma ek destek! Başvuru çağrısı yapıldı: 90 milyon avroluk hibe desteği...

IPARD III PROGRAMI IÇIN 3. BAŞVURU ÇAĞRI İLANI YAYIMLANDI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa finanse edilen ve 2011'den bu yana uygulanan IPARD I ve IPARD II Programları kapsamında, bugüne kadar 25 bin 506 tesis ve proje Türkiye'ye kazandırılarak girişimcilere toplam 45,5 milyar lira hibe desteği verildi. Böylece toplamda 96,9 milyar liralık yatırım hayata geçirilerek 102 bin 400 kişiye istihdam sağlandı.

Programın başarısının ardından IPARD III Programı 2024 itibarıyla 81 ile yaygınlaştırıldı. Başvuru sayısında büyük oranda artış beklendiği için ulusal katkı oranı yüzde 25'ten yüzde 50'ye yükseltildi. Böylelikle IPARD III Programı'nın toplam bütçesi ise 555 milyon avrodan 785 milyon avroya çıkarıldı.