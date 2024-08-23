Giriş Tarihi: 23.08.2024 08:59
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024
09:05
Tarla sahipleri dikkat! İşlenmeyen arazileri Bakanlık kiralayacak: Kira bedelleri nasıl tespit edilecek?
Tarım ve Orman Bakanlığı 2 yıldan fazla süredir ekilmeyen tarlaları dijital kiralama yöntemiyle kiraya verecek. Kiralama öncelikli olarak, kiraya verilecek tarım arazisinin bulunduğu yerleşim yerinde ikamet edenlere, sivil toplum kuruluşlarına ve meslek odalarına yapılacak. Peki arazilerin rayiç kira bedelleri nasıl tespit edilecek? İşte detaylar...