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Haberler Galeri Tarla sahipleri dikkat! İşlenmeyen arazileri Bakanlık kiralayacak: Kira bedelleri nasıl tespit edilecek?
Giriş Tarihi: 23.08.2024 08:59 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 09:05

Tarla sahipleri dikkat! İşlenmeyen arazileri Bakanlık kiralayacak: Kira bedelleri nasıl tespit edilecek?

Tarım ve Orman Bakanlığı 2 yıldan fazla süredir ekilmeyen tarlaları dijital kiralama yöntemiyle kiraya verecek. Kiralama öncelikli olarak, kiraya verilecek tarım arazisinin bulunduğu yerleşim yerinde ikamet edenlere, sivil toplum kuruluşlarına ve meslek odalarına yapılacak. Peki arazilerin rayiç kira bedelleri nasıl tespit edilecek? İşte detaylar...

Rana BÜYÜKTAŞ
Tarla sahipleri dikkat! İşlenmeyen arazileri Bakanlık kiralayacak: Kira bedelleri nasıl tespit edilecek?

İki yıl ekilmeyen tarım arazilerinin kiralanmasına önümüzdeki yılın son çeyreğinde başlanacak. Arazinin bulunduğu yerde ikamet edenlere öncelik verilecek. Kiracı sözleşmeye aykırı davranırsa bir sonraki yıl kiralama yapamayacak.

Tarla sahipleri dikkat! İşlenmeyen arazileri Bakanlık kiralayacak: Kira bedelleri nasıl tespit edilecek?

2 YIL EKİLMEYEN TARIM ARAZİLERİ BAKANLIK TARAFINDAN KİRALANACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmelik yürürlüğe girdi. Buna göre 2 yıl ekilmeyen tarım arazileri bakanlık tarafından kiralanacak.

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Tarla sahipleri dikkat! İşlenmeyen arazileri Bakanlık kiralayacak: Kira bedelleri nasıl tespit edilecek?

ARAZİ TESPİT KOMİSYONU OLUŞTURULACAK

Üst üste iki yıl süreyle işlenmeyen tarım arazileri, arazinin vasfının değiştirilmemesi ve kiralayan tarafından tarımsal üretimde kullanılması şartıyla bakanlıkça sezonluk olarak kiraya verilecek. Kiraya verilecek arazilerin tespiti amacıyla il veya ilçe müdürlüğü bünyesinde Arazi Tespit Komisyonu oluşturulacak.

Tarla sahipleri dikkat! İşlenmeyen arazileri Bakanlık kiralayacak: Kira bedelleri nasıl tespit edilecek?

Komisyon tarafından yapılan kontrol sürecinin tamamlanmasının ardından, ekonomik bütünlüğü sağlayan parseller ve ekonomik bütünlük kapsamı dışında kalıp ekonomik tarımsal üretim yapılacağı değerlendirilen parseller tespit edilecek.

Tarla sahipleri dikkat! İşlenmeyen arazileri Bakanlık kiralayacak: Kira bedelleri nasıl tespit edilecek?

İLK KİRALAMA 2025'İN SON ÇEYREĞİNDE YAPILACAK

Kiralama çalışmaları kapsamında 2024 ve 2025 üretim yıllarına ait işlenmeyen tarım arazileri tespit edilerek 2025'in son çeyreğinde ilk kiralamanın yapılması planlanacak.

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