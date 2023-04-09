TCG Anadolu için nefesler tutuldu! Türkiye’nin en büyük savaş gemisi mavi vatanı titretecek

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi, Türkiye'nin de en büyük askeri gemisi TCG Anadolu donanmanın hizmetine giriyor. Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Deniz Kuvvetleri için yürütülen MİLGEM Projesi'nin devamı niteliğindeki İSTİF sınıfı fırkateynler kapsamında 3 yeni milli fırkateyn sac kesimi de törenin ardından başlıyor.