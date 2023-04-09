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Haberler Galeri TCG Anadolu için nefesler tutuldu! Türkiye'nin en büyük savaş gemisi mavi vatanı titretecek
Giriş Tarihi: 09.04.2023 16:17 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023 16:18

TCG Anadolu için nefesler tutuldu! Türkiye'nin en büyük savaş gemisi mavi vatanı titretecek

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi, Türkiye'nin de en büyük askeri gemisi TCG Anadolu donanmanın hizmetine giriyor. Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Deniz Kuvvetleri için yürütülen MİLGEM Projesi'nin devamı niteliğindeki İSTİF sınıfı fırkateynler kapsamında 3 yeni milli fırkateyn sac kesimi de törenin ardından başlıyor.

TCG Anadolu için nefesler tutuldu! Türkiye’nin en büyük savaş gemisi mavi vatanı titretecek

Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) Projesi kapsamında üretilen Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu, asgari bir tabur büyüklüğündeki kuvveti, ana üs desteği gerektirmeksizin, kendi lojistik desteğiyle belirlenen yere intikal ettirebilecek teknoloji ile donatıldı. 4 mekanize, 2 hava yastıklı ve 2 personel çıkarma araçlarının yanı sıra uçak, helikopter ve insansız hava araçları da taşıyabilecek kapasitede olan TCG Anadolu için nefesler tutuldu. Milli savaş gemisi yarın görev yerine geçiyor.

TCG Anadolu için nefesler tutuldu! Türkiye’nin en büyük savaş gemisi mavi vatanı titretecek

TCG ANADOLU YARIN GÖREV YERİNE GEÇİYOR

TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi Projesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda 2015 yılında başlatıldı. Mayıs 2019'da denize indirilen gemi, Haziran 2022'de deniz kabul testlerine başladı. Gemi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle yarın Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek.

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TCG Anadolu için nefesler tutuldu! Türkiye’nin en büyük savaş gemisi mavi vatanı titretecek

YERLİLİK ORANI YAKLAŞIK YÜZDE 70

TCG Anadolu, İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nin ana yükleniciliğinde inşa edildi. Yerlilik oranı yaklaşık yüzde 70 olan projede 131 alt yüklenicinin yanı sıra üniversiteler ve araştırma merkezleri görev aldı.

TCG Anadolu için nefesler tutuldu! Türkiye’nin en büyük savaş gemisi mavi vatanı titretecek

TÜRKİYE BU GEMİYİ ÜRETEN 12 ÜLKEDEN BİRİ

Dünyada bu ölçekte gemiye sahip olan 12 ülke bulunuyor. TCG Anadolu, Türk donanmasının gücüne güç katacak ve caydırıcılığını artıracak.

TCG Anadolu için nefesler tutuldu! Türkiye’nin en büyük savaş gemisi mavi vatanı titretecek

MİLLİ SİHA'LARA ÜS OLACAK

TCG Anadolu, üzerine iniş-kalkış yapacak SİHA'larla dünyanın "ilk SİHA gemisi" olacak. Bunun için de Baykar tarafından kanatları katlanabilen Bayraktar TB3 SİHA geliştiriliyor. Ayrıca gemiye yine Baykar tarafından geliştirilen muharip insansız uçak sistemi Bayraktar KIZILELMA ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen HÜRJET Hafif Taarruz Uçağı'nın iniş-kalkış yapabilmesi için çeşitli çalışmalar devam ediyor.

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