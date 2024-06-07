Giriş Tarihi: 07.06.2024 15:34
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
15:55
Tek hane için tarih belli oldu! TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyon açıklaması: 'Sıkı para politikası duruşunu sürdüreceğiz'
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, sıkı para politikası duruşlarını sürdüreceklerini vurgulayarak, "Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinin iyileşmesiyle ana eğilimin gerileyeceğini öngörüyoruz. Ana eğilimde beklenen bu gerilemeyle birlikte enflasyon tahminlerimizi 2024 yıl sonu için yüzde 38, 2025 yıl sonu için yüzde 14 seviyesinde belirledik. 2026 yılında tek haneye ulaşacağımızı öngörüyoruz" dedi.