TEKNOFEST'te 28 takım geliştirdikleri roketlerle yarışıyor

"YARIŞMAYI BAŞARIYLA BİTİRENLERİ BÜNYEMİZDE GÖRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Yarışmanın Proje Koordinatörü Uğur Arkun, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun bir hazırlık sürecinden geçtiklerini söyledi.

Yarışmanın son aşamasında olduklarını belirten Arkun, şöyle konuştu:

"28 takım, 160 yarışmacımız son atış bazına katılmaya hak kazandılar ve bu hafta bu yarışmacılarımızı Hisar Atış Alanı'nda misafir ederek atışlarını gerçekleştiriyoruz. Şu anda içinde bulunduğumuz alan, profesyonel atış bölgesidir. Bu yarışmayı dünyada bir tane ülke düzenliyor. Türkiye bu büyüklükte bir yarışmayı düzenleyen ikinci ülke. Bunun sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Bu yarışmada amatörlere, lise ve üniversite öğrencilerine, roketçiliğin temel esaslarını, yani büyük bir roket tasarım ve geliştirmesinin tüm aşamalarını atışa kadar geçme imkanı tanıyoruz. Diğer bir güzellik, önemli parçaları biz destek olarak veriyoruz. Yarışmada tasarım ve geliştirme fasıllarında bizzat çalışıyorlar. Bu konuya meraklı, roket ve savunma sanayi ile ilgili genç nesillerin yetiştirilmesi yönünde bu yarışmadan çok büyük beklentilerimiz var. Bu yarışmayı başarıyla bitiren arkadaşlarımızı bünyemizde görmeyi hedefliyoruz."